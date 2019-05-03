المنتخب الوطني للتايكواندو يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للتايكواندو استعداداته، في مركز الإعداد الأولمبي، للمشاركة في بطولة العالم للتايكواندو، المصنفة من عيار G12، والتي ستستضيفها مدينة مانشستر البريطانية في الفترة ما بين 15 وحتى 19 من شهر أيار / مايو الحالي بمشاركة أكثر من 1400 لاعباً ولاعبةً.

ويشارك في بطولة العالم وفد مكون من ١١ لاعباً ولاعبةً وهم أحمد أبو غوش (وزن تحت ٧٤ كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت80كغم)، حمزة قطان (وزن فوق 87 كغم)، أنس الصادق (وزن تحت 87 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 58 كغم)، عبد الرحمن أبو السمن (وزن 54 كغم)، زيد حلواني (وزن تحت 63 كغم)، روصلان لبزو (وزن تحت 68 كغم)، لونا أبو عيشة (وزن تحت 53 كغم)، نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم).

وتكتسب بطولة العالم أهمية كبيرة نظراً لقيمتها التصنيفية حيث تقام البطولة كل سنتين ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على 120 نقطة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 72 نقطة والمركز الثالث على 43 نقطة. كما ويحصل كل لاعب يتأهل الى دور الـ 16 والربع نهائي على بعض النقاط في بطولة العالم نسبة الى تصنيفها.

ويدرك المدير الفني للمنتخبات الوطنية، فارس العساف، أهمية البطولة والتي تعتبر أهم محطة قبل التحضير لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وصرح العساف قائلاً: “تعتبر بطولة العالم واحدة من أهم المحطات خلال العامين، أقمنا العديد من المعسكرات الخارجية والداخلية تحضيراً لحدث مانشستر والذي سيستقطب أبطال الرياضة من جميع أنحاء العالم.”

وأكد العساف أن الاستعدادات تجري على أكمل صورة وفق نظام تدريبي مكثف ومبني على أسس علمية بالتعاون بين الاتحاد الأردني للتايكواندو ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية.

يذكر أن الأردن يملك في رصيده أربع ميداليات في تاريخ مشاركته في بطولات العالم من بينها فضية أحرزتها اللاعبة دانا حيدر عام 2013 إضافة إلى برونزية أحمد أبو غوش التي أحرزها في النسخة الماضية والتي أقيمت في مدينة موجو الكورية عام 2017، وبرونزيتين عمار فهد ومحمد فلاح.