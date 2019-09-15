المنتخب الوطني للتنس الأرضي يبلغ المستوى 3 من كأس ديفيز

عمان – الغد – نجح المنتخب الوطني للتنس الأرضي في التأهل إلى المستوى الثالث من كأس ديفيز، بعد فوزه يوم أمس السبت على منتخب عُمان بنتيجة 2-0 في تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة والتي اقيمت على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس في مدينة الحسين للشباب.

ويُشارك في التصفيات 14 دولة هي : العراق، السعودية، البحرين، الامارات، عُمان، منغوليا، كمبوديا، تركمانستان، قيرغيزستان، طاجكستان، بنغلاديش، غوام وأوقيانوسيا.

وحقق المنتخب الوطني انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، حيث كان قد تصدر مجموعته في الدور الأول بتحقيقه الفوز على كل من تركمانستان ومنغوليا وغوام.

ونجح اللاعب عبدالله شلباية في الفوز بالمباراة الأولى بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4 و 6-0 وفي المباراة الثانية فاز اللاعب موسى قطب بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-1 و 7-5.