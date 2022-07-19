المنتخب الوطني للرماية يكثف تحضيراته استعدادا لدورة التضامن الإسلامي

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني للرماية تحضيراته للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 آب (أغسطس) المقبل.

ويمثل المنتخب الوطني للرماية في هذه البطولة كل من، الشريف ال غالب في السكيت وأحمد الطرابيشي في التراب وأسماء أبو ربيع في المسدس الهوائي إلى جانب مدرب المنتخب الوطني للمسدس الهوائي رائد الحمدان.

وتشارك رياضة الرماية الأردنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة للنسخة الثانية على التوالي بعد مشاركتها في النسخة الماضية والتي أُقيمت في العاصمة الأذرية باكو.

واستعدادا للمشاركة المنتظرة، كثف المنتخب الوطني من تحضيراته من خلال التدريبات اليومية والتي تشمل على الجانب الذهني والفني وذلك للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبيل انطلاق الدورة.

وأكد الرميان، الشريف آل غالب وأحمد الطرابيشي، إلى رغبتهما في تسجيل مشاركة إيجابية في الدورة المقبلة والتي من المنتظر أن تشهد تنافس شديد بين الرماة.

من جانبه أشار مدرب المنتخب الوطني للمسدس الهوائي، رائد الحمدان، إلى أن تدريبات أسماء أبو ربيع تسير بطريقة مثالية من خلال الالتزام بالحصص التدريبية.

وأضاف “الحمدان” أن مستوى أسماء أبو ربيع تطور بشكلٍ ملحوظ منذ المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي جرت في العاصمة اليابانية طوكيو العام الماضي ومؤكداً أن “أبو ربيع” ستكون من الأسماء المميزة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لامتلاكها الخبرة المطلوبة والقدرات المتميزة.

يذكر أن منافسات الرماية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي القادمة (قونية ٢٠٢١) ستقام خلال الفترة من ١٠ إلى ١٦ آب/ أغسطس القادم.