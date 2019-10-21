المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ يستهل مشاركته في بطولة العالم غدا

عمان – الغد – يستهل المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ يوم غد الثلاثاء مشاركته في بطولة العالم (اسلوب اللوكيك) والتي تستضيفها العاصمة البوسنية ساراييفو بمشاركة أكثر من 750 لاعباً يمثلون ٥٨ دولة.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم بثـ 3 لاعبين هم : عدي أبو حصوة (وزن تحت 60 كغم) وموسى علي (وزن تحت 67 كغم) وعلي خلف (وزن تحت 81 كغم).

وأجريت صباح اليوم الاثنين قرعة البطولة والتي أسفرت عن مواجهة عدي أبو حصوة مع اللاعب الأمريكي كودي لاسكونيا في الدور ثمن النهائي.

بينما سيلتقي موسى علي في الدور ثمن النهائي أيضاً مع البلغاري ديمتار بينتشيف وفي الدور ذاته سيلتقي “علي خلف” مع الهندي سينغ رافيندر.

وكان منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ قد رفع من وتيرة تحضيراته خلال الأسابيع الماضية تحت قيادة المدرب عيسى أبو نصار للظهور بمستوى يليق بسمعة رياضة الكيك بوكسينغ في الأردن والتنافس على المراكز الأولى في البطولة.