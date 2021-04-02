المنتخب الوطني للمبارزة يشارك في بطولة العالم بالقاهرة

بلال الغلاييني

عمان- يشارك المنتخب الوطني للمبارزة لفئتي الشباب والناشئين في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى يوم 11 نيسان (ابريل) الحالي، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، وسط مشاركة غير مسبوقة من اللاعبين واللاعبات الذين وصل عددهم إلى 1079 لاعبا ولاعبة يمثلون 78 دولة من مختلف العالم.

وأعلن اتحاد المبارزة، برئاسة د.خالد العطيات، عن قائمة اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذا الاستحقاق العالمي الكبير، والذي يعد الأول منذ جائحة كورونا، حيث اكتفت المنتخبات الوطنية في الفترة السابقة إلى التدريبات الداخلية (المتقطعة)، والتي تأثرت كثيرا بقرارات إيقافات النشاطات الرياضية لأكثر من مرة، في الوقت الذي أصر فيه الاتحاد على المشاركة في هذه البطولة رغم قوة المنتخبات العالمية المشاركة وخبرتها الواسعة في هذه الرياضة، مثلما تأتي أيضا ضمن برامج الاتحاد المختلفة والتي تهدف لعودة روح المشاركات إلى اللاعبين واللاعبات، والتي تنصب جميعها لتطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات كافة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم كلا من اللاعبين واللاعبات وهم من فئتي الشباب والناشئين؛ إياس الزمر وقصي حبوب وصهيب ديراوي ورؤى المجالي، وجميعهم يشاركون ضمن مسابقة سلاح (الفلوريه)، وعبدالله الطلحة وأسامة البلوي وأحمد عماوي، ويشاركون ضمن مسابقة سلاح (السابر)، وإياد عودة وعبدالله الناصر ومحمد قشوع ودينا المنسي، ويشاركون ضمن مسابقة (الإيبيه).

ويرأس الوفد عضو الاتحاد حكم الخالدي، ويضم محمد فرج مدربا، وحسان القنة مدربا، ومحمد جوهر معالجا، في الوقت الذي أنهى فيه الاتحاد المتطلبات الصحية كافة الخاصة بهذه المشاركة، حيث خضع جميع أعضاء الوفد قبل التوجه إلى العاصمة المصرية لفحص “كوفيد 19”، وجاءت جميع العينات التي سحبت من الوفد (سلبية)، كما أن المنتخب الوطني أقام في الفترة الماضية معسكرا تدريبيا داخليا في مقر الاتحاد، وشهد التدريبات الفنية المكثفة استعدادا لخوض منافسات هذه البطولة.

وحدد الاتحاد المسابقات التي سيشارك فيها جميع اللاعبين، حيث يشارك الزمر وحبوب وديراوي في مسابقات الفرقي والفردي لسلاح (الفلوريه)، فيما تشارك المجالي في مسابقة الفردي فقط للسلاح ذاته، ويشارك اللاعبون الطلحة والبلوي وعماوي في مسابقات الفرقي والفردي لسلاح (السابر)، مثلما يشارك اللاعبان الناصر وقشوع في مسابقة الفرقي والفردي لسلاح (الإيبيه)، وتشارك اللاعبة المنسي في مسابقة الفردي فقط للسلاح ذاته.

إجراءات صحية مشددة

وأعلن الاتحاد المصري لرياضة المبارزة عن الإجراءات التي سيتم التعامل معها خلال منافسات البطولة، حيث خصص صالة ستاد القاهرة الدولي مكانا لاحتضان منافسات البطولة كافة، وخصص الصالات المجاورة لغايات التدريبات وتحضير اللاعبين للمسابقات، مثلما قرر إقامة البطولة ضمن (الفقاعة الصحية)، والتي تشدد على التزام جميع المشاركين في البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين ضمن الإجراءات والتعليمات الصحية المشددة.