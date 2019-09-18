أنهى المنتخب الوطني للملاكمة ، الأربعاء ، مشاركته في منافسات بطولة العالم والتي تستضيفه مدينة ييكاتيرينبرج الروسية.

وودع الشقيقان ، حسين وزياد عشيش ، منافسات وزنيهما بخسارتهما الدور ربع النهائي واللذان تأهلا إليه بعد تحقيقهما فوزين على التوالي.

وخسر الملاكم الأولمبي ، حسين عشيش ، نزاله في ربع نهائي وزن تحت 91 كغم أمام حامل فضية أولمبياد ريو 2016 وصاحب برونزية بطولة العالم الماضية 2017 وبطل آسيا في 3 مناسبات أعوام (2009 و2015 و2017) الكازاخستاني فاسيلي ليفيت.

فيما خسر حامل برونزية الألعاب الآسيوية 2018 ، زياد عشيش ، أمام بطل آسيا 2019 الأوزبكي عثمان باتوروف في ربع نهائي وزن تحت 69 كغم.

تجدر الاشارة إلى أن الملاكمان “عشيش” هما العربيان الوحيدان اللذان نجحا في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الحالية من أصل 32 ملاكماً يمثلون تسع دول عربية.