آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

المنتخب الوطني للملاكمة ينهي مشاركته في بطولة العالم

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أنهى المنتخب الوطني للملاكمة ، الأربعاء ، مشاركته في منافسات بطولة العالم والتي تستضيفه مدينة ييكاتيرينبرج الروسية.

وودع الشقيقان ، حسين وزياد عشيش ، منافسات وزنيهما بخسارتهما الدور ربع النهائي واللذان تأهلا إليه بعد تحقيقهما فوزين على التوالي.

وخسر الملاكم الأولمبي ، حسين عشيش ، نزاله في ربع نهائي وزن تحت 91 كغم أمام حامل فضية أولمبياد ريو 2016 وصاحب برونزية بطولة العالم الماضية  2017  وبطل آسيا في 3 مناسبات أعوام (2009 و2015  و2017) الكازاخستاني فاسيلي ليفيت.

فيما خسر حامل برونزية الألعاب الآسيوية 2018 ، زياد عشيش ، أمام بطل آسيا 2019 الأوزبكي عثمان باتوروف في ربع نهائي وزن تحت 69 كغم.

تجدر الاشارة إلى أن الملاكمان “عشيش” هما العربيان الوحيدان اللذان نجحا في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الحالية من أصل 32 ملاكماً يمثلون تسع دول عربية.

مقالات ذات صلة

الأردن يستضيف “أساطير” الراليات الصحراوية في رالي باها الأردن الدولي غدا

منذ ساعتين

الاتحاد والهلال يعودان الى الواجهة المحلية بعد المعركة الآسيوية

منذ 6 ساعات

تقارير تكشف مدّة غياب ألبا عن برشلونة

منذ 7 ساعات

قضايا المنشطات تتسبب في ابعاد مصر عن بطولة العالم لرفع الأثقال

منذ 7 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock