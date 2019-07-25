المنتخب الوطني للمواي تاي يُقدّم عروضاً قوية ببطولة العالم

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني للمواي تاي، تقديم العروض القوية في بطولة العالم المقامة في العاصمة التايلاندية “بانكوك”، والتي تستمر حتى يوم 29 تموز (يوليو) الحالي.

ونجح اللاعب سيف زقزوق، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات وزن 60 كغم، وجاء على حساب اليوناني سيمون انانياديس بالضربة الفنية القاضية في دور الـ 16.

وتمكن عبدالرحمن السراديح من تجاوز عقبة اللاعب التشيكي ستيبان جوبا في دور الـ 16 لوزن تحت 71 كغم ضمن فئة 23 عاماً، ليحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي، ليواجه فيه اللاعب الفيتنامي تونغ نجوين، اليوم الخميس.

وعبر مدرب المنتخب الوطني ياسر أبو صفية عن رضاه التام بالبداية القوية للاعبينا في بطولة العالم متمنياً مواصلة تحقيق الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج.