المنتخب الوطني يبدأ مشواره بالبطولة الآسيوية للملاكمة اليوم

مهند جويلس – يبدأ المنتخب الوطني اليوم، مشاركته في البطولة الآسيوية للملاكمة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب حتى 13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة 320 لاعبا ولاعبة من 25 دولة في منافسات الرجال، و15 دولة في منافسات السيدات.

وأقيم أمس حفل افتتاح البطولة، والذي شمل دخول المنتخبات المشاركة في البطولة لكلا الجنسين، إلى جانب عرض غنائي من فرقة أمانة عمان الكبرى، وسبق ذلك أيضا إجراء القرعة لجميع الأوزان المشاركة، علما بأن سيتم اعتماد 14 وزنا للرجال، و13 وزنا لبطولة السيدات، وستبدأ النزالات اليوم على فترتين صباحية ومسائية من بعد الساعة الواحدة ظهرا.

ويشارك في بطولة الرجال إلى جانب الأردن كل من البحرين، الكويت، الإمارات، فلسطين، سورية، العراق، إيران، باكستان، الهند، منغوليا، الفلبين، تايلند، بوتان، كوريا الجنوبية، اليابان، أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، الصين تايبيه، ماليزيا، كمبوديا، تركمنستان، أفغانستان وفيتنام، وفي منافسات السيدات كل من الأردن، الهند، منغوليا، الفلبين، تايلند، كوريا الجنوبية، اليابان، أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، الصين تايبيه، كمبوديا، تركمنستان، فيتنام.

ويمثل المنتخب الوطني للرجال الذي يقوده المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت 9 لاعبين، هم حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، مهدي المشاعلة (وزن تحت 54 كغم)، يوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 60 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، أنس السعدي (وزن تحت 75 كغم)، حسين عشيش (80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 86 كغم)، أحمد طعيمات (وزن تحت 92 كغم).

أما منتخب السيدات تحت قيادة المدرب عمر المجالي، فيضم 6 لاعبات، هن سارة القواسمي (وزن تحت 48 كغم)، سلينا الحسنات (وزن تحت 50 كغم)، حنان عايد (وزن تحت 52 كغم)، رندا فوزي (وزن تحت 63 كغم)، لينا جابر (وزن تحت 81 كغم)، إسلام نواف (وزن فوق 81 كغم)، إلى جانب اللاعبة الاحتياط شهد خالد (وزن تحت 50 كغم).

وذكر المجالي في معرض رده على استفسارت “الغد”، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على أهبة الاستعداد لتحقيق الإنجازات في البطولة الآسيوية، مفيدا بأن رئيس الاتحاد د. سعد جابر، اجتمع أمس باللاعبين، وحفزهم على تقديم صورة طيبة تعكس مدى تطور الملاكمة الأردنية مؤخرا.

وبين المجالي أن المنتخب يأمل في تحقيق عدد وافر من الميداليات الملونة لكلا الجنسين، وذلك من خلال لاعبي الرجال الذين يمتلكون خبرات كافية تمكنهم من المنافسة على المراكز الأولى، إلى جانب حضور خارجي أول للاعبات المنتخب المطالبات بإظهار صورة جيدة لتعزيز الحضور النسوي للملاكمة الأردنية في البطولات الدولية.