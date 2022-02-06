المنتخب الوطني يتعادل مع سورية واللقاء يتجدد اليوم

بلال الغلاييني

عمان – ادرك المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد التعادل أمام نظيره المنتخب السوري 33-33، والشوط الأول لمصلحته 18-15، في أولى المباريات الودية بين المنتخبين، والتي جرت أول من أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن التحضيرات الفنية للفريقين، والتي تسبق مشاركتهما في البطولة الآسيوية المقررة خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، كما أن هذه اللقاءات تأتي تعويضا عن تأجيل البطولة العربية الـ11، والتي كان من المقرر أن تنطلق في عمان الأسبوع الماضي.

إلى ذلك يتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، على أن تختتم اللقاءات بينهما مساء يوم بعد غد بذات الصالة.

الأردن 33 سورية 33

رغم أن المنتخب السوري فرض سيطرته في الدقائق الأولى من المباراة ومنحته فرصة التقدم 3-1، 5-4، بعد أن نشط لاعبوه في بناء الهجمات السريعة واستغلال اختراقات بدر الدين ذريواتي وجواد الديري وأنس خليل خصوصا من البوابة الأمامية، وقدرتهم على تسديد الكرات القوية من خارج المنطقة، إلا أن المنتخب الوطني تمكن من استعادة توازنه والبدء في مجاراة منافسه، بل أنه احكم قبضته على أغلب المجريات، بعد أن اعتمد على سرعة بناء الهجمات التي قادها سفيان أبو رمان وإلى جانبه علي جعارة وورد الحرافشة، والذين احسنوا في توجيه الكرات القوية المنوعة، وبراعتهم في اختراق دفاعات الفريق السوري، خصوصا من البوابة الأمامية التي كانت مسرح العمليات والقوة التي ركز عليها المنتخب الوطني، ما مكنه من تسجيل سلسلة من الأهداف التي وضعته بالمقدمة بفارق كبير من الأهداف، وقبل أن ينهي الحصة الأولى بتقدمه بفارق 3 أهداف 18-15.

وواصل المنتخب الوطني سيطرته على بداية الشوط الثاني، وسط حضور جيد لحارس المرمى محمد أبو رمان، وتألق سفيان وجعارة، قبل أن يبدأ المنتخب السوري في تنظيم العابه وخصوصا الهجومية عندما وضع أبو رمان تحت الرقابة، ليتمكن الفريق من تقليص الفارق، ثم ادرك التعادل أكثر من مرة، وقبل أن يعلن تقدمه في الدقائق الأخيرة بفارق هدفين 28-26، لينشط بعدها المنتخب الوطني ويدرك التعادل 33-33.

وعقب المباراة قال مدرب المنتخب الوطني موفق فتح الله “المباراة جاءت جيدة من لاعبي الفريقين، وحاولنا تقديم أداء متميز، ونجحنا في تطبيق بناء الهجمات السريعة، وهو الأسلوب الحديث حاليا، سنحاول في المباريات التركيز على الجوانب الإيجابية، وتلافي الجوانب السلبية مع منح كافة اللاعبين فرصة المشاركة”.

وأضاف “تعتبر المباراة هي الأولى بعد فترة طويلة من التدريبات التي خضع اليها الفريق في الفترة الماضية، وهي بالطبع مفيدة للجهاز التدريبي للوقوف على الجاهزية الفنية للفريق قبل الدخول في المراحل المهمة التي تسبق المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة”.

ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين والتي تستعد حاليا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، والتي يشرف على تدريباتها المدربان الوطنيان طلال قصقص وموفق فتح الله تضم في صفوفها كلا من اللاعبين: سفيان أبو رمان وعبدالإله أبو رمان وحسام عشا وسيف خليفة ومعاوية العقيلي وقصي سعيد وعلي جعارة ومحمد أبو رمان وحمزة عبيدات وذو الكفل عياد وأوس العقيلي وأحمد المنسي وأحمد عبيدات وأحمد عنانزة وهاني معتصم وأحمد دوخي وأحمد العطابي ويوسف حمور وخليل العطابي وورد حرافشة.