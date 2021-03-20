منتخب الكرة يتعادل مع نظيره العماني

عمان – تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب سلطنة عمان بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت اليوم السبت في دبي.

وتأتي هذه المباراة في اطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في الامارات، ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلتقي المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل، مع منتخب لبنان في دبي في المباراة الودية الثانية، قبل السفر إلى البحرين للقاء منتخبها وديا يوم 30 الحالي. -(بترا)