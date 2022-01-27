المنتخب الوطني يختتم مشاركته بمواجهة هونغ كونغ اليوم

بلال الغلاييني

الدمام – يختتم المنتخب الوطني لكرة اليد مشاركته في البطولة الآسيوية الـ20، والمقامة حاليا في مدينة الدمام السعودية (تصفيات بطولة العالم) مساء اليوم، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع منتخب هونغ كونغ لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز الرابع له في هذه البطولة.

وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثاني في مجموعته (تحديد المراكز)، بعد أن حقق فوزين على حساب منتخبي فيتنام بنتيجة 40-29، والهند بنتيجة 35-30، بينما تعرض للخسارة أمام منتخب الإمارات 28-31، فيما تصدر منتخب الإمارات فرق المجموعة، وجاء منتخب فيتنام بالمركز الثالث، ثم جاء منتخب الهند بالمركز الرابع والأخير.

منتخب هونغ كونغ جاء بالمركز الثاني في المجموعة الأخرى، التي تصدرها منتخب عمان، وجاءت سنغافورة بالمركز الثالث، ثم جاء منتخب أستراليا بالمركز الرابع والأخير.

وحسب ترتيب منتخبات المجموعتين، فإن لقاءات تحديد المراكز التي تقام جميعها اليوم، تجمع بين منتخبي الإمارات وعمان لتحديد المركزين التاسع والعاشر، والمنتخب الوطني وهونغ كونغ لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر، وفيتنام وسنغافورة لتحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر، ويلتقي أستراليا والهند لتحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر.

يذكر أن المنتخب الوطني خاض منافسات دور المجموعات، ضمن المجموعة الأولى التي جاء فيها إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والكويت وسنغافورة، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بعد أن حقق الفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة 40-19، وخسر في مباراتين أمام منتخبي الكويت بنتيجة 31-42، وكوريا الجنوبية بنتيجة 24-28، في الوقت الذي تصدر فيه المنتخب الكوري الجنوبي فرق المجموعة، وجاء المنتخب الكويتي بالمركز الثاني، وحل المنتخب السنغافوري بالمركز الرابع والأخير.

المنتخب يتحضر

قاد المدربان مهند المنسي وإبراهيم البحيري تدريب الفريق الذي أقيم أمس، وتركز على الجوانب الفنية والتطبيقات الدفاعية والهجومية، التي سيعتمد عليها الفريق في مباراته المقبلة.

وغاب عن التدريب اللاعب محمود الهنداوي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الإماراتي، وكشفت عن تعرضه للتمزق في العضلة الخلفية، وتتطلب منه الراحة لمدة شهرين تتخللها عملية التأهيل الطبي، حسب ما أكده معالج المنتخبات الوطنية شادي السكران.

كما غاب عن تدريب الفريق اللاعب أنس مفيد الذي ما يزال يخضع للعزل بعد أن كشفت الفحوصات المخبرية تعرضه للإصابة بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أي أعراض وحالته حاليا طبيعية.

4 منتخبات تأهلت إلى بطولة العالم

إلى ذلك، حجزت منتخبات قطر والسعودية والبحرين وإيران بطاقات التأهل إلى بطولة العالم التي تستضيفها بولندا والسويد مطلع العام 2023، فيما بقيت البطاقة الخامسة التي انحصرت بين منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، وستتحدد خلال المواجهة التي تجمع بين المنتخبين والمقررة يوم الأحد المقبل.

وشهدت البطولة، أول من أمس، تغيب منتخب كوريا الجنوبية أمام منتخب قطر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى 11 لاعبا، ما توجب على الفريق استدعاء عدد من اللاعبين لمشاركتهم في المباراة الحاسمة أمام منتخب العراق.

ويلعب في الدور نصف النهائي منتخبا قطر وإيران، والسعودية والبحرين، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، فيما يلعب الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في الوقت الذي يلتقي فيه منتخبا الكويت وأوزبكستان لتحديد المركزين السادس والسابع.