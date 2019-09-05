المنتخب الوطني يختم الدور الأول بعرض متواضع أمام الألمان

أيمن أبو حجلة

عمان – سقط المنتخب الوطني لكرة السلة بقسوة أمام نظيره الألماني أمس الخميس بنتيجة 62-96 (النصف الأول 36-48)، على ملعب مركز خليج شينجن الرياضي، في اليوم الختامي من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة في الصين حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبهذه النتيجة، يتذيل المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من 3 هزائم، وسينتقل إلى مدينة شنغهاي لخوض غمار منافسات المجموعة السادسة عشرة ضمن أدوار تحديد المراكز من 17-32، حيث سيخوض مباراتين أمام كندا يوم غد، والسنغال يوم الاثنين المقبل، وستنتقل نتائج كل منتخب في الدور الأول، إلى دور تحديد المراكز.

وصعبت الهزيمة من مهمة المنتخب الوطني في المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، خصوصا بعدما خسر أول مباراتين أمام الدومينيكان (76-80)، وفرنسا (64-103).

المنتخب الوطني قدم أداء هزيلا، وابتعد كثير من اللاعبين عن مستواهم المعهود، وظهر واضحا غياب التركيز في أوقات عديدة من اللقاء، كما استمرت مشكلة المشاكل بالنسبة له وهو الدفاع الضعيف على لاعبي الخصم حول القوس، الأمر الذي منح الفريق المنافس فرصة التصويب الثلاثي دون مضايقة.

الأردن 62 ألمانيا 96

بدأ المنتخب الوطني المباراة بالخماسي محمود عابدين في صناعة الألعاب، ودار تاكر وموسى العوضي حول القوس، وزيد عباس وأحمد الدويري تحت السلة، وتبادل الفريقان التسجيل ببداية الربع الاول الذي تقدم المنتخب الألماني خلاله 10-7، بعدما بدأ المباراة بالخماسي دينيس شرودر واسميت أكبينار وماكسيميليان كليبر وبول زيبسر ودانييل ثييس.

وسجل العوضي ثلاثية قلصت الفارق إلى نقطتين، قبل أن يبسط المنتخب الألماني سيطرته بفضل تمريرات شرودر الحاسمة التي وضعت زملاءه في وضع مريح للتسجيل، خصوصا كليبر الذي نجح من خارج القوس، ودخل فريدي إلى تشكيلة المنتخب الوطني، لكن محاولات التسجيل افتقدت التركيز، وواصل كليبر تألقه بدنك مثير، فطلب مدرب المنتخب الوطني جوي ستايبينغ وقتا مستقطعا، لم يتحسن الأداء بعده، فرد شرودر على ثلاثية فريدي وختم البديل يوهانز فوغتمان بثلاثية أخرى، لينتهي الربع الأول ألمانيا بنتيجة 28-17.

المنتخب الألماني بدا مصرا على تقديم عرض قوي بعد خروجه مبكرا من المنافسات إثر خسارته أمام فرنسا والدومينيكان، لكن لاعبي المنتخب الوطني أظهروا تحسنا في الأداء بالربع الثاني، بعدما برع فريدي في صناعة الألعاب، فسجل من “درايف” سريع، ونجح في ثلاثية، ليصل الفارق إلى 4 نقاط، ما دفع مدرب المنتخب الألماني هنريك رودل لطلب وقت مستقطع، تمكن بعده لاعبوه من إعادة الأمور إلى نصابها من خلال ثلاثية أكبينار وسلة كليبر، وسجل فريدي مجددا من خارج القوس، بيد أن شرودر ترك بصمته على نهاية الربع بسلة سهلة واختراق ناجح، لينهي النصف الأول في صالح بلاده بفارق 12 نقطة (36-48).

لم يجد المنتخب الوطني حلا للوصول السريع للأمان نحو السلة في الربع الثالث، ما أدى لزيادة الفارق إلى 17 نقطة (45-62) بعد ثلاثية فوغتمان، ووحده الدويري بدا مصمما من جانب منتخبنا الوطني على مجاراة الألمان، ليصل السلة في مناسبتين وينتهي الربع الثالث بتقدم الألماني بفارق 17 نقطة (49-66).

وشهد الربع الأخير انخفاضا شديدا لا يمكن قبوله من جانب المنتخب الوطني الذي غاب لاعبوه عن التسجيل في أكثر من 5 دقائق، مقابل تسجيل الألمان 16 نقطة متتالية (49-82)، وفي وقت فقد فيه الفريق فرصة قلب النتيجة، أشرك ستايبينغ أوراقه البديلة مثل أمين أبو حواس ومحمد شاهر وأحمد عبيد، فطغى الأداء الاستعراضي على أداء الألمان مع خروج لاعبيه الأساسيين أيضا، لتنتهي المباراة بتفوقهم بنتيجة 62-96.

أفضل لاعبي المنتخب الوطني في اللقاء كان الدويري الذي سجل 17 نقطة أضافها إلى 8 متابعات وسرقتين للكرة، وأضاف تاكر 14 نقطة و4 متابعات، فيما سجل فريدي 11 نقطة.

أما من صفوف الفريق الفائز، فتألق شرودر بتحقيقه الـ”دبل دبل” (10 نقاط و11 تمريرة حاسمة)، فيما كان كليبر أفضل مسجل في اللقاء برصيد 18 نقطة.

وبعد اللقاء، اعترف ستايبينغ خلال المؤتمر الصحفي بتفوق المنتخب الألماني قائلا: “من وجهة نظر فنية، منحناهم العديد من التصويبات الثلاثية المفتوحة، لم نقم بعمل جيد في التعامل مع السكرينز، وبعدها لم نتمكن من التعافي والوصول إلى مصوبيهم، لكن لألمانيا فريق كرة سلة جيد جدا، أعرف أنهم لم يتأهلوا للدور الثاني، إنهم خائبون قليلا، لكنهم في نهاية اليوم واحد من أفضل الفرق في العالم، أمامهم مستقبل لامع”.

أما عابدين فأوجز خلال المؤتمر الصحفي قائلا: “هذه كرة السلة، من يلعب أفضل يفوز، لعبوا أفضل منا، التزموا بطريقة لعبهم أكثر منا، صوبوا أفضل منا، يستحقون الفوز وهذا كل ما في الأمر”.