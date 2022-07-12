المنتخب الوطني يخسر أمام أستراليا في كأس آسيا لكرة السلة￼

عمان – الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، صباح اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته في كأس آسيا بنسختها الـ ٣٠، أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة ٦٠-٧٨، وذلك خلال لقاء المنتخبين ضمن مباريات المجموعة الأولى والذي جمعهما في صالة إستورا جيلورا بونغ كارنو، بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا مستضيفة البطولة.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من تحقيق بداية جيدة في البطولة وتعرض للخسارة أمام المنتخب الأسترالي – حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة في عام ٢٠١٧ – والذي يُشارك في المسابقة للمرة الثانية بعد قرار ضمه للعب في منافسات القارة الآسيوية.

وأظهر المنتخب الأسترالي تفوقه مع بداية المباراة ونجح في حسم الربعين الأول والثاني لصالحه بنتيجة ١٢-٢٧ و١٤-٢٥ قبل أن يُقلص المنتخب الأسترالي الفارق بتفوقه في الربع الثالث بنتيجة ١٩-٨ وانتهى الربع الرابع أسترالياً بنتيجة ١٥-١٨ ليحسموا المباراة لصالحهم بفارق ١٨ نقطة.

وكان لاعب المنتخب الوطني، دار تاكر، اللاعب الأكثر تسجيلاً للنقاط من جانب المنتخب برصيد ٢٠ نقطة تلاه أحمد الدويري برصيد ١٠ نقاط ومن ثم فريدي ابراهيم بـ ٨ نقاط.

هذا وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الإندونيسي يوم بعد غد الخميس في ثاني مبارياته بالبطولة عند الساعة ١:٣٠ ظهراً.

ويُشارك في هذه النسخة من البطولة ١٦ منتخباً، وهي : أستراليا وإيران ونيوزيلندا والصين، كوريا الجنوبية والفلبين واليابان والأردن، لبنان والصين تايبيه وكازاخستان والسعودية، الهند وسوريا وإندونيسيا والبحرين.

وقسمت هذه المنتخبات على أربع مجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأول : السعودية | الأردن | أستراليا | إندونيسيا

المجموعة الثانية : الصين تايبيه | الصين | كوريا الجنوبية | البحرين

المجموعة الثالثة : إيران | اليابان | كازاخستان | سوريا

المجموعة الرابعة : الهند | لبنان | الفلبين | نيوزيلندا

وستلعب منتخبات كل مجموعة ضد بعضها البعض مرة واحدة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما يلعب صاحبي المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة مباراة فاصلة مع أحد منتخبات المجموعة الأخرى من أجل اكمال عقد المتأهلين للدور ربع النهائي.