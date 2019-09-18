المنتخب الوطني يخسر امام الامارات في منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، مساء الثلاثاء، أمام الإمارات بنتيجة 35-56، في مستهل مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية.

وسيلتقي المنتخب الوطني في ثاني مبارياته بمنافسات كرة السلة للكراسي المتحركة اليوم الأربعاء مع المنتخب العُماني لحساب المجموعة الثانية عند الساعة 6:15 مساءً.

ويشارك في منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 6 منتخبات قُسمت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والبحرين والعراق فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ، الأردن والإمارات وعُمان.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي سيقام يوم الجمعة المقبل فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.