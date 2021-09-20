المنتخب الوطني يواجه اليابان اليوم

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

عمان- يخوض المنتخب الوطني للسيدات بكرة اليد مباراة مهمة تجمعه مع المنتخب الياباني عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لحساب المجموعة الثانية، في ختام مواجهات الدور الأول للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة للسيدات، والمؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها إسبانيا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة وبجعبته 6 نقاط حققها من خلال الفوز في مبارياته الثلاث الماضية أمام فلسطين وسورية والكويت ويحتل حاليا المركز الثالث، فيما تعرض للخسارة أمام المنتخب الإيراني، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب الياباني التأهل إلى بطولة العالم بعد أن حقق الفوز في مبارياته كافة وهو يملك حاليا 8 نقاط.

وتبقى آمال المنتخب الوطني معلقة في مباراتيه ضمن لقاءات (الملحق)، التي ستحدد هوية الفريق صاحب بطاقة التأهل الخامسة.

المنتخب الإيراني يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبقيت له مباراة واحدة تجمعه مع المنتخب السوري عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد، وفي حال فوزه وهو المتوقع، فإنه سيذهب مباشرة إلى بطولة العالم، وضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الكويت وفلسطين عند الساعة السابعة مساء.

في المجموعة الأولى، ضمن منتخبا كوريا الجنوبية وكازاخستان التأهل إلى بطولة العالم، بعد أن رفع الكوري رصيده إلى 68 نقطة، فيما يملك كازاخستان الرصيد ذاته، ومباراتهما معا التي تقام عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد ستحدد هوية بطل المجموعة، فيما يتنافس منتخبا أوزبكستان وهونغ كونغ على المركز الثالث، من خلال المواجهة التي تجمعهما عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد، حيث يملك كل فريق نقطتين.

مامسر والمنسي يشيدان

أشاد وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد خير مامسر، بجهد وعطاء أسرة الاتحاد الأردني لكرة اليد واللجان المعاونة والجهات الداعمة كافة للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة، لتوفير سبل النجاح لمنافسات البطولة بأعلى المعايير وعلى جميع المستويات.

وتابع د. مامسر أجواء مباراة منتخب النشميات مع نظيرة الإيراني الحاسمة في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم، مشيدا بما قدمه منتخب النشميات في هذه البطولة وانتصاره على منتخبات فلسطين وسورية والكويت، ومتمنياً لهن التوفيق أمام اليابان في ختام الدور الأول.

وحرص د. مامسر على لقاء الفريق المتقاعد ناصر صالح أبو مرزوق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، والسيد بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي، ود. أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي وعضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الدولي لكرة اليد.

إلى ذلك قال رئيس الاتحاد الأردني د. تيسير المنسي، إن الإعلام الأردني أسهم بشكل كبير في إنجاح البطولة، نظرا للتغطية الشاملة التي حظيت بها منافسات البطولة وبكل حرفية ومهنية، ما يؤكد المستوى المهني الكبير الذي وصل اليه الإعلام الرياضي الأردني، وحرصه على مساندة الرياضة الأردنية.