المنتخب الوطني يواجه فلسطين بحثا عن المركز التاسع

عمان- الغد– يلتقي المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة نظيره الفلسطيني، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، في قاعة الأميرة سمية بنت الحسن، ضمن البطولة العربية الخامسة عشرة للكرة الطائرة للناشئين مواليد 2001.

ويبحث المنتخبان عن تذوق طعم الفوز، لأن الفريقين خسرا مباراتيهما في الدور الأول، والفائز يتقدم خطوة كبيرة لنيل المركز التاسع، بينما الخاسر ينتظر نتيجة مباراته مع منتخب الإمارات.

وتنطلق اليوم منافسات دور الثمانية، والتي تحدد معالم الدور نصف النهائي، خاصة وأن هناك 6 فرق متقاربة المستوى الفني وتتطلع للوصول إلى النهائي.

الأردن * فلسطين

يعتمد المنتخب الوطني في ألعابه على فهد نعمان وفي توزيع الكرات على الضاربين: محمود النقيب وأسامة مرعي ومحمد صالح ومحمود عبدالعزيز وميكائيل إبراهيم، الذين يهاجمون من الأطراف والخط الخلفي، لكن الفريق بحاحة الى تنفيذ الهجمات من العمق، ويدافع من خلال بناء حوائط الصد أمام هجمات الفريق المنافس على طول الشريط الأمامي للشبكة، وفي المنطقة الخلفية يتولى المدافع الحر لؤي المدني التصدي للكرة الأولى، وفي التغطية خلف الضاربين، وواجب الفريق التركيز في الإرسالات التي كانت السبب الحقيقي للخسارة أمام فريق لبنان.

أما المنتخب الفلسطيني فقد قدم مباراة كبيرة أمام البحرين ونال شوطا، وخسر أمام الجزائر، وقدراته الهجومية والدفاعية عالية الجودة، ويعتمد على اللاعبين زاهي صوان، عبدالله العرقان، سامي محمد، عبدالله فضل، حامد معالي، أحمد المصري، أحمد عودة، صالح أيمن، حسين عصفور، محمود بسيوني، محمد أبو عصفور، حمزة طلعت، واللعب بتشكيلات مختلفة لإرباك الفريق المنافس.

مباريات اليوم

تنطلق مباريات الدور الثاني (دور الثمانية) عند الساعة الواحدة بعد الظهر؛ حيث يلعب البحرين مع الكويت، وعند الساعة الثالثة مساء يلعب عمان مع السعودية، وعند الساعة الخامسة مساء يلعب العراق مع الجزائر، وتختتم المباريات عند الساعة السابعة مساء بلقاء مصر مع لبنان.

نتائج الدور الأول

فاز الجزائر على فلسطين 3-0، الكويت على الإمارات 3-1، لبنان على الأردن 3-2، البحرين على فلسطين 3-1، العراق على الكويت 3-0، مصر على السعودية 3-0، عمان على الأردن 3-0، البحرين على الجزائر 3-2، العراق على الإمارات 3-0، عمان على لبنان 3-1.