المنتخب يستدعي 26 لاعبا لمباراتي سلوفاكيا واندونيسيا

عمان – استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز 26 لاعبا لمباراتي سلوفاكيا وإندونيسيا الشهر المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين: عامر شفيع، معتز ياسين، احمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، براء مرعي، احمد صغير، سليم عبيد، يزن العرب، مهند خيرالله، سالم العجالين، فراس شلباية، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، سعيد مرجان، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، ياسين البخيت، مصعب اللحام، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عمر هاني، بهاء فيصل وحمزة الدردور.

ويبدأ المنتخب تدريباته مساء السبت المقبل، على ملعب السلط.

وتتواصل التدريبات في السلط حتى مساء الثلاثاء الرابع من حزيران، قبل ان يغادر المنتخب صباح اليوم التالي الى سلوفاكيا، للقاء اصحاب الارض ودياً في السابع من الشهر المقبل، على ان يعود المنتخب الى عمان تأهباً لاستضافة اندونيسيا في 11 القادم.

وتأتي هاتان المباراتان الوديتان في اطار تحضيرات المنتخب لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

(بترا)