المنتخب يطلب جوازات سفر اللاعبين لمعسكر قطر

عمان – الغد – طلب المنتخب الوطني لكرة القدم، جوازات سفر اللاعبين، تمهيدا للتحضير لاقامة معسكر خارجي خلال الشهر الحالي، في حال نجحت المساعي في ذلك.

وبدأ المنتخب بالطلب من اللاعبين المرشحين للالتحاق بمنتخب النشامى، احضار جوازات سفرهم، للقيام بالإجراءات اللازمة، تحسبا لأي جديد في حال نجحت المساعي في تأمين معسكر قطر.

المنتخب الوطني أكد أن هناك محاولات لاقامة معسكر داخلي الشهر الحالي، وتمت مراسلات لاقامة المعسكر في قطر، ولكن من دون حدوث تطورات ايجابية، ما يبقي المعسكر مهددا بالإلغاء بنسبة كبيرة، في حال لم يطرأ أي جديد إيجابي.

إلى ذلك، ما يزال المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، يتواجد حاليا في بلاده في إجازة، بانتظار حضوره إلى عمان قريبا. – (أخبار النجوم)