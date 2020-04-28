المنتدى الاقتصادي العالمي: لا يتم التعامل بشكل صحيح مع أزمتي “كورونا والتلوث”

فرح عطيات

عمان ـ حذر تقرير دولي من “الاحتفال بالانخفاض الحالي في الانبعاثات وتلوث الهواء، في ضوء الاستجابة لفيروس كورونا، لكونه نتيجة مباشرة لوقف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فهو ليس بمثابة “بطانة فضية ” ولا يمثل المستقبل الذي يمكن العيش فيه والذي نحتاج الى بنائه”.

ووفق التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، فإن “ما يتم ترويجه حول انخفاض الانبعاثات قصيرة المدى ذات الصلة بالفيروس التاجي على أنها “جيدة لتغير المناخ” إنما يرسل رسالة خاطئة مفادها أن ازدهار الإنسان، والنشاط الاقتصادي غير متوافقين مع تقليل الانبعاثات”.

“بل أظهر لنا كورونا حجم الاستجابة اللازمة لمكافحة أزمة المناخ، وأنه لا يتم التعامل مع أي من الأزمتين بشكل صحيح، وكلاهما يتطلب إجراءات عاجلة غير مسبوقة توجه مواردنا وإرادتنا السياسية لمنع ملايين الوفيات”، وفق ما جاء في التقرير الذي نشر باللغة الإنجليزية.

وأظهر التقرير أنه “وبغض النظر عن الأزمة، فالناس مهمون، فمن الصحة العامة إلى الطاقة النظيفة، ومن التنظيم وصولا الى الابتكار، يحتاج العالم إلى أفراد يعملون على أهم القضايا في عصرنا”.

وبحسب التقرير فقد “أمضى مجتمع الطاقة النظيفة عقودًا في معالجة أزمة كانت تتكشف في حركة بطيئة، فمع ارتفاع درجات الحرارة، واحتراق مناطق بأكملها، قام رواد الأعمال والمستثمرون وقادة الشركات بتطوير ونشر تيراوات من الطاقة النظيفة، وجعلوا الطاقة الشمسية والرياح أرخص مصادر الكهرباء في ثلثي العالم”..

و”في الأسابيع الأخيرة، ظهرت أزمة مختلفة تمامًا وبكامل قوتها، فالفيروس التاجي الجديد عمل على إغلاق البلدان، وإرباك المستشفيات، وتحريك الدول نحو الركود العالمي، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط – حتى تحولت إلى سلبية – حيث تقارب انخفاض الطلب مع زيادة العرض بعد أن فشلت دول أوبك في التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر”، تبعا لما ورد في التقرير ذاته.

ولقد شعرت الدول بالآثار المباشرة لفيروس كورونا مبكرا، وفي قضايا سلسلة التوريد في الشركات الناشئة والمصانع، في جميع أنحاء العالم، والذي تسبب كذلك بانهيار أسعار النفط، وعلى أن تعمد أكبر ١٠ شركات نفط كبرى بتخفيض نفقاتها الرأسمالية بنحو ٣٠ مليار دولار، مما قد يؤثر على إنفاقها على المحافظ المتجددة.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي تقلب أسعار النفط ستدفع بشركات الوقود الاحفوري الكبرى لزيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، والتي تحقق عوائد أكثر استقرارًا.

وبالنسبة للشركات الناشئة، أدى الانكماش الاقتصادي بالمثل إلى انخفاض في الاستثمار، حيث توقعت منصة الذكاء الالي “CB Insights” أن ينخفض التمويل في المرحلة الأولية بنسبة ٢٢٪ في هذا الربع، حيث توقعت بيانات “Pitchbook” أن تضرب الأزمة الشركات الناشئة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص.

كان العديد من قادة الصناعة يأملون في تحفيز الطاقة النظيفة التي لم تتحقق في مشروع قانون التحفيز البالغ قيمته ٢ تريليون دولار، والذي أقره الكونجرس الأمريكي في ٢٧ أذار (مارس) ومع ذلك، ووفق ما جاء في التقرير نفسه، فقد أشار مؤسس بلومبرج NEF، وكبير المساهمين مايكل ليبريتش، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في مرحلة إعادة البناء الاقتصادي، حيث من الضروري ألا ننقذ الصناعات أو نماذج الأعمال التي لن تكون قابلة للحياة في المستقبل منخفض الكربون.

ويجب أن تركز الفواتير المقبلة على تقنيات الطاقة النظيفة في المراحل النهائية مثل التخزين والرقمنة، واستجابة الطلب، وتعزيز طاقة الرياح والشمس الرخيصة بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخطة استثمار ضخمة في البنية التحتية التي تعمل على تحديث نظام الكهرباء والنقل العام في الدول، أن تخلق فرص عمل فورية، وتعمل على توليد قيمة اقتصادية طويلة الأجل، وتحول العالم نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

farah.alatiat@alghad.jo