المنتدى العالمي للوسطية يرحب بالمصالحة الخليجية

عمان- قال المنتدى العالمي للوسطية ان اعادة اللحمة للبيت الخليجي هو قرار حكيم يأتي في وقت تتعرض فيه أمتنا العربية والاسلامية الى تحديات جسيمة تهدد كيانها وهويتها الوطنية والقومية والاسلامية وثرواتها الطبيعية.

وعبر المنتدى في بيان صدر اليوم الاربعاء، عن سروره بالمصالحة بين الدول العربية الخليجية ودولة قطر وانعقاد قمة التعاون الخليجية الدورة 41 في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واشاد البيان بجهود دولة الكويت الشقيقة التي سعت منذ اللحظة الاولى للازمة لإيجاد حل توافقي سلمي بالطرق الودية لإنهاء حالة الخلاف انطلاقا من فهم عميق بان استقرار الخليج هو جزء هام من استقرار المنطقة واي عبث في امنه يهدد السلام والامن الدوليين.

ودعا المنتدى جميع الدول العربية والاسلامية الى الاقتداء بهذه المبادرة نحو حل خلافاتها بالطرق السلمية، وبالحوار العقلاني البعيد عن التشدد والتخندق في المواقف، من اجل صالح شعوبها وخدمة لأهدافها الوطنية والقومية والاسلامية والانسانية جمعاء.- (بترا)