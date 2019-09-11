المنتدى العربي الياباني يدعو لخطة عمل متبادلة في مجالات الطاقة والنقل

عمان-الغد- ناقش مشاركون في أعمال المنتدى الإقتصادي العربي الياباني الذي انطلقت أعماله في القاهرة الاثنين الماضي وضع خطة عمل وتبادل وجهات النظر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة بين اليابان والدول العربية.

وانعقد المنتدى بوجود 250 مشاركاً من القطاعين الخاص والعام العربي والياباني بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية واتحاد رجال الأعمال العرب، والذي يأتي في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الياباني المشترك، وترويج الاستثمار في الوطن العربي من خلال عرض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وشارك الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي وشدد خلال كلمته على ضرورة وضع برامج عمل وخطط للتوصيات الصادرة عن المنتدى والذي تم تأسيسه في العام 2009 ليتم ترجمتها إلى حقائق ومنجزات تدعم التعاون القائم وتعزيز المصالح المشتركة للجانبين العربي والياباني.

كما دعا لإعادة هيكلة التجارة العربية اليابانية وعدم اقتصارها على النفط والغاز، في ضوء أن حجم التجارة العربية اليابانية تبلغ فقط 7% من حجم تجارة اليابان الخارجية إذ أن هنالك العديد من الموارد الأخرى مثل الفوسفات والبوتاس والرخام والألمنيوم والحديد.

كما أكد حجازي في كلمته على ضرورة تشخيص أسباب تراجع حجم التجارة العربية اليابانية من 169 مليار دولار أمريكي لتصبح 121 مليار دولار في العام 2018، مع استثناء انخفاص أسعار النفط عالمياً.

من جهة أخرى عرض حجازي الفرص الاستثمارية المتوفرة في الوطن العربي والتي يمكن للقطاعين العام والخاص الياباني الاستثمار بها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبتروكيماوية ومشاريع الطرق والمؤانئ، إضافة إلى الاستثمار في القطاع السياحي ومرافقه وزيادة حركة السياحة اليابانية إلى الدول العربية لما تتمتع به من مناطق جاذبة للسياجة.

كما وتم خلال المنتدى توجيه دعوة اتحاد رجال الأعمال العرب للمشاركين، لعقد منتدى عربي ياباني في المملكة الأردنية الهاشمية مطلع العام 2020 في مجالات نقل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وتقنية الأعمال تحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي، بالتعاون مع المركز الياباني لشؤون الشرق الأوسط والذي يرتبط مع اتحاد رجال الأعمال العرب بمذكرة شراكة منذ العام 2010.

يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب تأسس في عمان في عام 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الى الربح، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في الدول العربية، ويسعى لتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال العرب من مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار التكامل الاقتصادي العربي لتنفيذ خطط جامعة الدول العربية في التنمية الاقتصادية المستدامة.