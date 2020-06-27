“المنتور.نت” تطلق أكاديمية الأم الخبيرة بالتعاون مع “فاين بيبي”



عمان- ضمن تعاون مثمر، أطلقت منصة المنتور.نت، المنصة العربية الرائدة للتعلم الذاتي، بالتعاون مع وبدعم من فاين بيبي، العلامة التجارية الرائدة في عالم حفاضات الأطفال التابعة لمجموعة فاين الصحية القابضة، أكاديمية “الأم الخبيرة”، لتقديم محتوى تدريبي مجاني عبر الإنترنت للأمهات الجدد والحوامل يتم الإشراف عليه من قبل الجمعية الطبية العالمية، بهدف التوعية وتعزيز مهارات التعامل مع المواليد والأطفال والاعتناء بصحتهم الجسدية والنفسية والتربوية في سنوات تكوينهم الأولى، وذلك عبر مجموعة من النصائح وتوصيات الخبراء.

وكانت أكاديمية “الأم الخبيرة” قد حظيت بدعم فاين بيبي نظراً لتطابق أهدافهما التي تقوم على تحسين الحياة عبر تعزيز الصحة العامة خاصة للأجيال القادمة، التي تحرص فاين على مواكبة احتياجاتها، من خلال توفير منتجات متميزة وذات الجودة كحفاضات الأطفال “فاين بيبي®”، الحائزة على العديد من التوصيات والجوائز كجائزة “منتج العام” من أطباء الأطفال في الجمعية الطبية العالمية، والتي تعتبر الأولى والوحيدة التي يختارها الخبراء لمميزاتها وخصائصها المبتكرة.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: “سعداء جدا بإطلاق هذه الأكاديمية التي نجسد من خلالها اهتمامنا بالأم التي نعتبرها جوهر الحياة، فهي الفرد الأكثر أهمية في الأسرة. كما نؤكد عبرها على التزامنا في تقديم الدعم للأمهات الجدد ومساعدتهن على أداء أدوارهن في تربية أطفالهن، وذلك دعماً منا للطفولة والأمومة التي تعد حجر الأساس في بناء الأسرة والأجيال السليمة.”