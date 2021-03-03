المنح العربية لميزانية فلسطين تتراجع 85 بالمئة خلال 2020

رام الله- تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.

وجاء في مسح أجرته الأناضول لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 صادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، أن مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ 132.4 مليون شيكل (40 مليون دولار).

وكان مجمل الدعم العربي للميزانية الفلسطينية في 2019، سجل 876.3 مليون شيكل (265.5 مليون دولار).

يتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيها إنه طلب “من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.

بينما في يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن “دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة” دون تقديم مبررات لذلك.

وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي الأوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام – مصدر الدخل الرئيس لها – لأدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.

بالمجمل، تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3 بالمئة إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنويا قبل 2015.-(الاناضول)