المنخفض الأخير يرفد السدود بـ6 ملايين متر مكعب

قالت سلطة وادي الاردن ان المنخفض الأخير رفد خلال الـ(72) ساعة الماضية سدود المملكة بـ(6) ملايين متر مكعب حتى صباح اليوم الاثنين وكانت اعلى كميات مياه دخلت على سد الملك طلال وبلغت (4) ملايين متر مكعب ليرتفع التخزين الكلي للسدود الى (73) مليون متر مكعب بنسبة تخزين 26% من السعة التخزينية الكلية للسدود.

وهذه الكميات متقاربة مع العام الماضي باستثناء السدود الجنوبية (الوالة والموجب والتنور) حيث دخل عليها كميات مياه متواضعة هذا المنخفض، حيث دخل على سد الوالة (166) ألف متر مكعب وسد الموجب (20) ألف متر مكعب وسد التنور (60) ألف متر مكعب مقارنة مع العام الماضي بنفس هذا اليوم.

وبلغت كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي (40) مليون متر مكعب.