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المنخفض الجوي الأخير رفد السدود بـ14 مليون م3

منذ ساعتين
سد الملك طلال
سد الملك طلال

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عمان- الغد- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان المنخفض الجوي الاخير رفد سدود المملكة الرئيسية الـ(15) بنحو (14) مليون م3 ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى نحو (101,5) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (30%) من طاقتها التخزينية البالغة (336,4) مليون م3 مقارنة مع (104) مليون م3 بنسبة تخزين (31% ) لنفس الفترة من العام الماضي حيث حظي سد الملك طلال بحصة الاسد من التخزين بطاقة نحو (8,5) مليون م3 من كميات المياه التي خزنتها السدود.

وبين الوزير ان معدل الهطول المطري التراكمي الساقط منذ بداية الموسم على كافة مناطق المملكة ارتفع الى حوالي (3047) مليون م3 ليشكل ما نسبته (37,2%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ نحو (8,1) مليار م3 كاشفا ان الامطار الاخيرة تركزت على مناطق الوسط وبالاخص العاصمة عمان التي حظيت بنحو (566) مليون م3 من كمية الهطول الساقط على جميع المناطق خلال المنخفض الاخير.

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