المنخفض القطبي يصل المملكة مساء الثلاثاء.. وثلوج متوقعة فوق 900 متر

عمان- أشار كادر تنبؤات طقس العرب إلى أن المنخفض القطبي المصنف من الدرجة الرابعة “عالي الفعالية” يصل المملكة مساء الثلاثاء والثلوج متوقعة فوق 900 متر

ويراقب فريق التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب عن كثب تطورات هذا المنخفض الجوي أولًا بأول وسيتم تعديل التصنيف فيما إذا دعت الحاجة لذلك بحسب آخر المعطيات الجوية.

ويبدأ التأثير الفعلي لهذا المنخفض الجوي مع ساعات مساء يوم الثلاثاء؛ حيث يستمر تدفق المزيد من الهواء القطبي شديد البرودة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط مما يُؤدي إلى تعمق المُنخفض الجوي فوق حوض جزيرة قبرص، و تعبر المملكة أولى الجبهات الهوائية المُترافقة معه تدريجياً أثناء الليل.

ويطرأ انخفاض حاد و سريع على درجات الحرارة في أغلب المناطق، ويتحول الطقس ليُصبح بارداً في مناطق عِدّة و يتحول ليُصبح شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، وتتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، و تتهيأة الفرصة لهطول الأمطار بمشيئة الله في مناطق مُختلفة من المملكة، تترافق مع تساقط لزخات من البَرَد و رُبما أحياناً الرعد ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تصبح الهطولات وبشكل تدريجي مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية، وتتحول إلى زخات من الثلوج فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تُصحب بهبات قوية على فترات في أوقات مُتأخرة من الليل، تصل لقرابة 60-70 كم/ساعة.

التوصيات:

– يُوصى بضرورة الانتباه أثناء المسير على الطُرقات الصحراوية في جنوب و شرق المملكة من تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الموجات الغبارية.

– الانتباه من تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق.

ويتزايد تأثر المملكة الأربعاء بالتيارات الهوائية شديدة البرودة والمُرافقة للكتلة الهوائية القُطبية المُتواجدة في شرقي البحر الأبيض المُتوسط بحيث يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة و يحدث انقلاب جذري على الأجواء، و تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 درجات مئوية ويكون الطقس عاصفاً ومُغبراً وشديد البرودة في أغلبية المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. و يُتوقع هطول الأمطار الغزيرة في شمال المملكة و تساقط زخات من البَرَد على فترات و تكون على شكل تساقط للثلوج فوق المُرتفعات الجبلية الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر، في حين يُحتمل هطول بعض الزخات المُتقطعة من الأمطار و البَرَد في وسط و جنوب المملكة تكون على شكل زخات من الثلج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر، فيما تهطل زخات من الامطار والبرد في باقي المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً تصل الى قرابة ال 80كم/ساعة تتسبب في حدوث موجات غبارية في العديد من المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية.

التوصيات:

– الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية نتيجة الغبار.

– الانتباه من ازدياد نسبة الغبار في الأجواء و من مخاطر ذلك في حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي و العيون.

– الانتباه أثناء القيادة من مخاطر الانزلاق فوق طُرق المُرتفعات الجبلية العالية.

– الانتباه من ارتفاع الأمواج في خليج العقبة.

ومع استمرار تموضع الكُتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة في المنطقة و المُرافقة للمُنخفض الجوي الذي يُتوقع أن يتمركز ليلة الأربعاء/الخميس إلى الشمال من جزيرة قُبرص، تعبر المملكة مع ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء/الخميس مُجدداً جبهة هوائية، بحيث يكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق و يصل إلى حد أن يكون قارس البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مع إحتمالية تشكل الجليد في جبال الشراه، وحدوث الانجماد فوق باقي المرتفعات الجبلية العالية ويُتوقع أن يمتد هطول الأمطار من المناطق الشمالية نحو المناطق الوسطى ومرتفعات الكرك والطفيلة. و لا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً و مُترافقة مع حدوث الرعد و تساقط لزخات كثيفة من البَرَد. كما ويُتوقع تدريجياً تساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر وقد تتدنى إلى ما دون ذلك الارتفاع أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية السرعة، مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز سرعة بعض منها إلى ما يتجاوز 90كم/ساعة.

التوصيات:

– ينصح بالقيادة بحذر شديد على الطرق عند الضرورة و خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب احتمالية تراكم الثلج وحدوث الانجماد

– تنبيه من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الامطار احياناً.

– الانتباه من خطر شِدّة سرعة الرياح.

– مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

ويتحرك المُنخفض الجوي الخميس نحو الشرق و الشمال الشرقي و يتمركز ظُهراً إلى الشمال من العراق، و يستمر تأثر المملكة ببقايا الكُتلة الهوائية القُطبية شديد البرودة وتكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 8 درجات مئوية، وتبقى فرص حدوث الانجماد واردة مع ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون الطقس شديد البرودة في عِدّة مناطق، وغالباً غائم مع هطول الأمطار بمشيئة الله على فترات في عِدّة أجزاء من المملكة كما و يُتوقع تساقط الثلوج في ساعات الصباح فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر، ثم تتراجع فرص الثلوج بشكل تدريجي. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية قوية السرعة، مع هبات شديدة على فترات.

التوصيات:

– ينصح بالقيادة بحذر شديد على الطرق عند الضرورة و خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب احتمالية تراكم الثلج وحدوث الانجماد

– تنبيه من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بفعل غزارة الامطار احياناً.

– الانتباه من خطر شِدّة سرعة الرياح.

– مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.