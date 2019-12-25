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المنخفض المرتقب: تحذير تجار المناطق المنخفضة من تخزين البضائع في المستودعات

منذ 3 ساعات
كوادر في أمانة عمان بالميدان لمتابعة الحالة الجوية اليوم

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن جميع فرق الأمانة وآلياتها مستعدة للتعامل مع الحالة الجوية وما يصحبها من أمطار غزيرة متوقعة، محذراّ التجار في المناطق المنخفضة من تخزين البضائع في المستودعات التي يمكن أن تصلها مياه الأمطار.

وحول استخدام المصدات المائية ،أوضح الرحامنة أنه سيتم استخدامها هذه الليلة وللمرة الأولى، إذ أنها ستخفف من حدة جريان المياه في المناطق المنحدرة، داعياً المواطنين إلى تفقّد المضخات في المباني السفليّة والتأكد من عدم وجود أجسام متطايرة فوق الأسطح وعدم ربط المزاريب بشبكات الصرف الصحي.

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