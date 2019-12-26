المنخفض بالمحافظات: أضرار بمزروعات الأغوار لشدة الرياح والغبار يغلق “الصحراوي”

احمد التميمي وحابس العدوان وعامر الخطاطبة وهشال العضايلة وفيصل القطامين

محافظات– فيما تسببت الرياح الشديدة التي عصفت بمناطق وادي الاردن خلال اليومين الماضيين بأضرار في المحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شهدت محافظات الشمال امطارا غزيرة اربكت حركة المرور.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تزر فيه الامطار محافظات الجنوب، التي ظلت تشهد رياحا شديدة وغبارا كثيفا، أدى الى توقف حركة السير على فترات متقطعة على الطريق الصحراوي.

وادي الأردن: أضرار بالمزروعات

وفيما ألحقت الرياح الشديدة التي عصفت بمناطق الأغوار الوسطى خلال اليومين الماضيين أضرارا في المحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية وتسببت بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق، ادى سقوط شجرة معمرة الى اغلاق طريق وادي شعيب لمدة ساعة، قبل ان تقوم الجهات المعنية بإعادة فتح الطريق امام حركة السير.

وبين مدير اشغال البلقاء المهندس ماهر خريسات، ان الرياح العاتية ادت الى سقوط شجرة “كينا” ضخمة ما ادى الى اغلاق الطريق، مبينا انه وبالتعاون مع كوادر زراعة الشونة الجنوبية وبلدية الشونة الوسطى جرى ازالة حطام الشجرة واعادة فتح الطريق بعد عمل استمر قرابة الساعة.

رجال سير يقفون على الطريق الصحراوي أمس وسط غبار كثيف – (من المصدر)



وأكد مزارعون، ان غالبية الأضرار كانت في الزراعات المكشوفة التي تضررت بنسب متفاوتة، إذ ان الاضرار تعدت تحطيم الاشجار والنباتات الى تاثيرها على جودة الإنتاج، مشيرين الى ان آثار هذه الاضرار ستظهر بعد فترة من الوقت.

واضافوا ان الرياح مزقت الأغطية البلاستيكية المخصصة لحماية النباتات، لافتين الى شراء اغطية جديدة وتريبها وإحكام تثبيت الأغطية البلاستيكية الاخرى سيحملهم اعباء مادية لم تكن بالحسبان عدا عن الوقت والجهد.

بدوره، يؤكد مدير وادي الاردن المهندس بكر البلاونة، ان الرياح الحقت أضرار طفيفة بالبيوت البلاستيكية خاصة تلك القديمة وغير مثبتة جيدا كتطاير بعض الاغطية وتمزقها، موضحا أن الرياح القوية عادة ما تلحق أضرارا بالزراعات المكشوفة غير المحمية التي تتعرض مباشرة للرياح.

ويلفت البلاونة، إلى أن محاصيل الكوسا والفاصولياء والذرة والباذنجان عادة ما تكون اكثر عرضة للضرر نتيجة الرياح العاتية رغم أنه لم يتم التبليغ عن أي أضرار لغاية الآن، داعيا المزارعين إلى ضرورة اتباع الإجراءات السليمة لحماية مزروعاتهم من خلال إغلاق منافذ البيوت البلاستيكية والأنفاق إغلاقا محكما، للتخفيف من الأضرار التي تسببها الرياح واحاطة الاراضي الزراعية بمصدات الرياح .

من جانبه اوضح مدير كهرباء الشونة الجنوبية غازي شنيكات، ان الرياح الشديدة أثرت بشكل طفيف على الشبكات في عدد من مناطق الأغوار الوسطى، ما أدى الى انقطاعات لحظية للتيار الكهربائي عن هذه المناطق، مبينا ان كوادر الشركة عملت على مدار الساعة على إصلاح الأعطال وإعادة التيار للمواطنين.

وبين أن قوة الرياح ادت إلى تطاير الاسلاك الحديدية والواح الزينكو، ما تسبب بتلامس أسلاك الشبكات وحدوث انقطاعات متتالية في التيار، موضحا أن الاجراءات التي قامت بها الشركة قبل اسابيع من قص الاشجار القريبة من الشبكات قللت من حجم الاضرار في حين ان جميع كوادر الشركة تعمل على مدار الساعة في الميدان تحسبا لحدوث أي طارئ.

إربد: تجمعات مائية أعاقت حركة المرور

وشهدت مدينة اربد تساقطا غزيرا للأمطار في عدد من مناطقها، مما تسبب بتجمعات مائية كبيرة في الشوارع أعاقت حركة السير.

كما تسببت مياه الأمطار بتجمعات مائية في شارع وادي الغفر غرب اربد، بعد أن تم إعادة تأهيل جزء منه بالآلاف الدنانير الأسبوع الماضي، مما اضطر الجهات المعنية إلى إغلاقه.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة في أعمال صيانة وفتح خطوط تصريف مياه الأمطار، التي أغلقت في الشوارع بسبب انجراف الأتربة والنفايات إلى داخلها. وأكد أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة طيلة تأثير المنخفض الجوي والظروف الجوية غير الاعتيادية، مبينا جاهزية البلدية ومعداتها وآليات ها للمساعدة ومعالجة أي طارئ .

وقامت فرق البلدية بفتح وصيانة عدد من الإغلاقات التي تمت في خطوط تصريف مياه الأمطار في الأحياء الواقعة غرب مستشفى الراهبات الوردية.

بيوت بلاستيكية في الأغوار تعرضت للتمزق بفعل الرياح الشديدة خلال اليومين الماضيين-(الغد)



عجلون: أمطار غزيرة وتساقط البرد

وشهدت جميع مناطق محافظة عجلون أمس، أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة وتساقطا للبرد.

وتسببت الأمطار الهاطلة، والتي قدرتها مصادر الزراعة بزهاء 50ملم، بتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية وعلى الطرق.

وتسببت الأمطار بارتفاع منسوب المياه بمنطقة إشارة عبين وإعاقة حركة المرور، ما استدعى شفطها بآليات الدفاع المدني، كما تسببت الأمطار بانهيار سلسلة حجرية بطول 30 مترا وارتفاع 3 أمتار على طريق القلعة، وانهيار جزء من طريق قيد الإنشاء على مدخل عين جنا.

وكانت الأجهزة المعنية في المحافظة أعدت خطة متكاملة لمواجهة المنخفض الجوي بحسب رئيس لجنة الدفاع المدني والسلامة العامة محافظ عجلون سلمان النجادا، الذي أوضح انه تم اعداد خطة محكمة وجاهزة للتنفيذ للتعامل مع الظروف الجوية ومستجدات الطقس خلال استمرار تأثير المنخفض الجوي.

وقال مدير دفاع مدني عجلون المقدم أحمد العنانزة، إن المديرية على جاهزية تامة لمواجهة الظروف الجوية ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها والآليات المتوفرة سواء بالمديرية والمراكز في عجلون وكفرنجة وصخرة ومناطق الشفا.

وأكد وجود 11 اطفائية مزودة بكاسحات للثلوج و6 اطفائيات للتدخل السريع و13 ناقلة وحافلة اسعاف اولي تتسع إلى 12 سخصا، إضافة إلى 11 سيارة اسعاف متخصص وعادي و7 تنكات تزويد مياه و3 لودرات و3 دراجات اطفاء وسيارة انقاذ مائي وسيارة إنارة برجيه ولوازم لـ 300 حالة ولادة و15 ماتور لشفط المياه، ، مشيرا إلى انه تم تحديد اماكن إقامة مرضى غسيل الكلى وعددهم 54 موزعين على مستشفيي الايمان والاميرة هيا العسكري.

وقال مدير الاشغال المهندس حمزه المومني، إن المديرية اتخذت مختلف الاجراءات للتعامل مع المنخفض الجوي وإعلان جاهزية الكوادر الفنية والبشرية والآليات الميدانية للتعامل مع مستجدات الطقس.

وأكد رؤساء بلديات المحافظة جاهزية البلديات وكوادرها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، لا سيما المواقع التي عادة ما تشهد ضبابا أو مداهمات للمياه من الشوارع على المنازل أو انزلاقات، معلنين حالة الطوارئ وتفعيل خططها التي اعدتها مسبقا للتعامل مع الظروف الجوية وإعداد التجهيزات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال الاسبوع الحالي وتشكيل غرف عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين والتأكد من فتح مداخل العبارات وأماكن تصريف مياه الامطار واستئجار آليات من القطاع الخاص.

الكرك: رياح شدية وأضرار بالمزروعات

وفي محافظه الكرك شهدت جميع مناطق المحافظه رياحا شديده وغبارا كثيفا، في حين تساقطت كميات قليله من الامطار وخصوصا في مناطق لواء المزار الجنوبي.

وشهدت المناطق الشرقية من المحافظة في لواء القطرانة غبارا كثيفا، في حين أدت الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة التي كانت الاعلى على مستوى المملكه وصلت الى حوالي 100 كيلو متر بالساعة، الى الحاق الضرر بالعديد من المزارعين في مناطق الاغوار الجنوبية، اذ اسقطت الثمار التي كانت موجودة على الاشجار.

الطفيلة: إغلاقات متقطعة لـ”الصحراوي” بسبب الغبار

لم تشهد محافظة الطفيلة أي هطل للأمطار، فيما سادت رياح جنوبية غربية شديدة، ترافق ذلك مع غبار كثيف وأتربة، اذ شهد الطريق الصحراوي غبارا كثيفا تسبب بصعوبة في حركة السير عليه، ما دفع برجال السير ودوريات الطرق الخارجية إلى إغلاقه بين الحين والآخر، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن أي أضرار في الممتلكات.

واتخذت بلدية الطفيلة الكبرى الاستعدادات اللازمة للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي، وما قد يرافقه من تساقط للأمطار والثلوج، لا سيما على المناطق المرتفعة كالعيص وأبو بنا والبقيع، وغيرها من المناطق الإدارية التابعة للبلدية.

وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور عودة السوالقة، إن كوادر البلدية وآلياتها ستعمل وفق فرق تم تحديدها بكل دقة، وضمن خطة وضعتها البلدية للتعامل مع الظروف الجوية، لخدمة المواطنين وإدامة الحياة في مناطق قصبة الطفيلة.

وأضاف أن البلدية وفرت مجموعة من الآليات والمعدات للتعامل مع اغلاقات الطرق المحتملة، سواء بسبب تراكم الثلوج أو انهيارات التربة والصخور، كما تتضمن مهام البلدية فتح الطرق الداخلية بين الأحياء والتجمعات السكانية والمدارس وغيرها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرسمية المعنية.

وأشار إلى تعاون وزارة البلديات بالدعم والمساعدة لتنفيذ خطط الطوارئ لخدمة المواطنين في أماكن سكناهم، والتعاون والتنسيق مع رئيس لجنة السلامة العامة والطوارئ محافظ الطفيلة محمد الرفايعة، في المتابعة والوقوف على جميع العقبات والمشاكل التي قد تحدث أثناء العواصف الثلجية.