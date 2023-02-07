المنخفض بالمحافظات: حوادث دهم ومحاصرة وانهيارات وإغلاقات بالطرق

محافظات- تتأثر غالبية مناطق المملكة لليوم الثالث على التوالي بالمنخفض الجوي الذي يسود المنطقة، مع توقع ارتفاع حدته اليوم، في وقت استمرت غالبية المناطق بتسجيل حوادث متفرقة تباينت بين المحاصرة والدهم بمياه الأمطار، وحدوث انجرافات طينية وانهيارات وإغلاقات للطرق.

ورافق التساقط المستمر والغزير للأمطار في غالبية المناطق إضافة الى تساقط الثلوج على بعض المرتفعات ورود آلاف الشكاوى إلى غرف الطوارئ المنتشرة بالمملكة، في وقت استمرت فرق وكوادر الانقاذ بالتعامل مع مختلف الحوادث أينما وقعت.

الأمانة تتعامل مع 350 ملاحظة منذ بدء المنخفض

حتى منتصف نهار أمس، تعاملت أمانة عمان الكبرى مع مئات الشكاوى، وأكد الناطق الإعلامي في الأمانة ناصر الرحامنة، أنه تم التعامل ومنذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، مع 350 ملاحظة، حيث تمثلت بتعطل السيارات وحوادث السير وتكسر الأغصان.وقال الرحامنة إن الأمانة جهزت 328 آلية إنشائية كبيرة، و35 كاسحة للثلوج حال تطلب الأمر ذلك، و150 ماتور شفط مياه بمختلف أحجامها وقدراتها، إضافة إلى 9 ماتورات شفط مياه مجرورة كبيرة.

وبين أن التعامل مع المنخفض الجوي يتم من خلال شفتين على مدار الساعة، يتكون كل شفت من 5 آلاف موظف من مختلف المستويات الوظيفية ويتم متابعة الملاحظات من خلال مركز التحكم المروري للشوارع والجسور والأنفاق، إضافة لملاحظات الزملاء في الميدان والمواطنين.

إربد: إخلاء وترحيل وإنقاذ محاصرين

وفي إربد، أنقذت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد، ستة أشخاص داهمتهم مياه الأمطار بتسوية تستخدم مستودعا لمواد التنظيف، جراء انهدام سور بمحافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن فريقا من الغطاسين قام بتأمينهم لمنطقة آمنة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية لهم بموقع الحادث وحالتهم العامة جيدة.

وفي حادث آخر، أخلت كوادر دفاع مدني غرب إربد موقعا في شارع وصفي التل وسط مدينة إربد نتيجة انهيار جدار استنادي لمبنى تجاري بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقال مصدر مسؤول إنه نتج عن انهيار الجدار أربع إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة، ووصف مصدر طبي حالتهم بالمتوسطة.وأشار المصدر إلى أن الانهيار تسبب بتسرب غاز من المبنى التجاري تعاملت معه كوادر الدفاع المدني بسرعة دون حدوث أي إصابات بشرية.

من ناحية أخرى، قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم ترحيل تسع عائلات في الأغوار الشمالية إلى دور الإيواء المعدة مسبقا نتيجة مداهمة المياه لمنازلهم، كما تم ترحيل عائلة في لواء بني كنانة إلى بيت استأجرته البلدية لهذه الغاية.

وأوضح العتوم، أن طريق “بشرى-الرمثا” ما زالت مغلقة أمام حركة المرور، إضافة إلى إغلاق طريق “المغير – الشجرة” المعروفة بطريق الوادي، نتيجة ارتفاع منسوب المياه لمستوى أعلى من منسوب العبارات في منتصف الطريق، مشيرا إلى أن إغلاق الطريق جاء احترازيا نتيجة تدفق المياه من سفوح الجبال التي يمر منها الطريق.

وبين أنه تم ترحيل عدد من أصحاب الخيم والمواشي الواقعة على مجاري السيول والأودية إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة تلقت عشرات الشكاوى المتعلقة بمداهمة مياه الأمطار لمنازل ومنشآت خاصة في مختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الفرعية داخل المدينة، حيث أن فرق الطوارئ تعاملت معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وتعاملت فرق الطوارئ في بلدية اربد الكبرى مع عدد من الشكاوى المرتبطة بالأحوال الجوية، وتلقت غرفة الطوارئ في البلدية 87 شكوى كانت النسبة الأكبر منها متعلقة بإغلاق شبكات مياه تصريف الأمطار وبلغ عددها 22 شكوى تم التعامل معها بشكل فوري، إضافة لـ 17 شكوى عن ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وتم حلها جميعها باستثناء شكوى واحدة ما زالت قيد المعالجة.

كما تم رفع خمس لوحات إعلانية معدنية سقطت في الطرق العامة بفعل الرياح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد حدوث انهيارات جزئية في أربع طرق فرعية، إضافة لإغلاق 12 حفرية من حفريات المتعهدين في شوارع المدينة.

إغلاق طرق بالرصيفة

وأغلقت بلدية الرصيفة بالتعاون مع متصرفية اللواء، فجر أمس، عدة طرق في اللواء بسبب ارتفاع منسوب مياه سيل الزرقاء ووجود انهيارات في حرم شارع الخميرة نتيجة لتعرض المنطقة لأمطار غزيرة.

وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أنه وبالتنسيق مع غرفة العمليات في المتصرفية، قامت كوادر البلدية بإغلاق طريق وادي القمر بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب مياه سيل الزرقاء لمنع عبور المركبات عبر الجسر حفاظا على السلامة العامة للمواطنين ومركباتهم.

وأضاف أنه وبسبب وجود انهيارات في حرم شارع الخميرة وتجمعات كبيرة للمياه فقد تم إغلاق الطريق أيضا بالتنسيق مع المتصرفية والأجهزة الأمنية، ويجري العمل على معالجة المشكلة وإعادة تقييم حالة الطريق لإعادة فتحه بأسرع وقت.

بلدية الرمثا تتعامل مع تشقق في شارع رئيس

وتعاملت كوادر بلدية الرمثا مع تشقق في شارع رئيس في المدينة، نتيجة غزارة الأمطار.

وقال متصرف الرمثا الدكتور طايل المجالي، إنه وفور ورود اتصال عن وجود تشقق في شارع داخل مدينة الرمثا تحركت الجهات المختصة للمكان، وعملت كوادر البلدية على ردم الحفرة والتأكد من سلامة الشارع لمرور السيارات.

مواصلة فتح طرق أغلقتها الثلوج بالبقاء

وفي محافظة البلقاء، لم تسجل أي حوادث استثنائية، فيما تركز العمل من قبل كوادر البلديات منذ ساعات صباح يوم أمس الثلاثاء، على فتح الطرق الرئيسة والفرعية التي شهدت تراكما للثلوج، كما تم التعامل مع حدوث انجرافات للأتربة وتجمعات لمياه الأمطار وارتفاع منسوبها في الشوارع بسبب انغلاق في قنوات تصريف المياه، في حين تعاملت كوادر شركة الكهرباء مع حدوث انقطاعات في التيار بعدد من المناطق.

وقال رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش إن البلدية وبالتشاركية مع دوائر الأشغال وأمانة عمان بدأت بإزالة الثلوج من منطقة شارع البكالوريا منفذ مدينة الفحيص إلى العاصمة كون المنطقة مرتفعة، وتشهد تساقطا للثلوج وتراكمات.

العقبة خارج المشهد

وفي العقبة، لم تشهد المدينة اي تداعيات للمنخفض الجوي بعكس المحافظات الاخرى في الوقت الذي استمر فيه العمل بالمنظومة المينائية وسارت حركة المناولة المينائية والبحرية كالمعتاد دون أي تعطل وفقا للخطط التي اعدتها الجهات البحرية في العقبة مع اخذ الحيطة والحذر بما يتعلق باصطفاف البواخر خاصة على أرصفة الميناء بعد ارتفاع الموج بشكل طفيف.

ثلوج من دون إغلاقات بعجلون

وشهدت محافظة عجلون اليومين الماضيين تساقطا للثلوج، من دون حدوث أي إغلاقات للطرق، أو تسجيل حوادث خطيرة، حيث شملت الزخات الثلجية المناطق المرتفعة في المحافظة، كرأس منيف وعبين وسامتا وصخرة، فيما شهدت المناطق الأخرى تساقطا غزيرا للأمطار وهبوب رياح شديدة وتشكل الضباب الكثيف.

وارتفعت كميات الأمطار في مختلف مناطق المحافظة وفق مديرية زراعة المحافظة إلى زهاء 55 % من معدلاتها السنوية، متوقعة أن تصل الكميات مع استمرار تأثير المنخفض الجوي إلى ذات الكميات بمثل هذا الوقت من الموسم الماضي.

وتسببت شدة الهطولات المطرية بارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، وفي الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، فيما تعاملت الجهات المعنية من الأشغال والبلديات ومن خلال فرقها مع الحالة الجوية السائدة، بحيث عملت على فتح القنوات وإزالة الأنقاض العالقة بها لتسهيل جريان المياه إلى الأودية.

تراكم بسيط للثلوج بمرتفعات جرش

وشهد عدد من بلدات محافظة جرش تساقطا للثلوج بين الحين والآخر، وخاصة في بلدة سوف وثغرة عصفور، فيما استمرت آليات البلديات والأشغال بفتح الطرق أمام حركة السير على مدار الساعة ولم تغلق أي طرق بسبب تساقط الثلوج التي تراكمت بشكل بسيط.

وأغلقت بلدية جرش الكبرى طريقا حيويا في المدينة بسبب الانهيارات فيه حرصا على سلامة المواطنين وسائقي المركبات.

وتعرضت عدة جدران استنادية وطرق فرعية ورئيسة للانهيار نظرا لغزارة الأمطار وتشبع التربة بالمياه.

غبار ورياح بالكرك

وشهدت مختلف مناطق محافظة الكرك رياحا شديدة وغبارا كثيفا وخصوصا في مناطق لواء القطرانة، فيما لم تشهد المحافظة طوال اليومين الماضيين أي تساقط يذكر للأمطار خلافا لبقية مناطق المملكة، بينما من المتوقع أن تمتد فعالية المنخفض الجوي لمحافظة الكرك مساء اليوم.

إغلاقات محدودة بسبب الثلوج بمعان والطفيلة

وشهدت مناطق لواء البترا والشوبك ورأس النقب وقرى النعيمات في محافظة معان تساقطا للثلوج. وتسبب تساقط الثلوج في تلك المناطق باغلاقات محدودة للطرق الرئيسة والفرعية، قبل ان يعاد فتحها. فيما شهدت باقي مناطق المحافظة رياحا شديدة مصحوبة بالغبار تسببت بتطاير ألواح من المعادن من المنازل والمحال التجارية.

وواصلت كوادر وآليات سلطة إقليم البترا وبلديات المحافظة ومديريات الأشغال العامة عملها منذ بدء تساقط الثلوج بإعادة فتح الطرق المغلقة. وأكد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن كوادر السلطة وآلياتها تعمل على مدار الساعة وهي في حالة طوارئ وتأهب قصوى وعملت على فتح الطرق المغلقة في مناطق اللواء كما عملت على تأمين الحافلات السياحية للسياح لضمان وصولهم للمدينة الأثرية بكل سهولة ويسر.

وفي الطفيلة، شهدت المرتفعات الجنوبية في محافظة الطفيلة ومناطق القادسية منذ ساعات فجر أمس الثلاثاء، تساقط زخات من الثلوج الخفيفة والبرد، أدت إلى إغلاق جزئي للطرق الرئيسة في مناطق الرشادية والتصدير ومثلث القادسية.

وقال محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، إن غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعاملت مع التراكمات الخفيفة للثلوج آلتي شهدتها المرتفعات الجنوبية من المحافظة، وكذلك بقية مناطق الطفيلة التي تشهد حاليا هطولات مطرية على فترات.

ولفت خلال متابعته أوضاع الطرق وجاهزية غرفة العمليات الرئيسة والفرعية، إلى أن حركة المرور على الطريق النافذ للمناطق الجنوبية سالك بحذر جراء تساقط الثلوج وحالة الانجماد والضباب الكثيف على عدة مقاطع مرورية، داعياً مستخدمي الطرق الجنوبية إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

الأمطار تغرق شوارع بمادبا

وفي مادبا كشف هطل الأمطار، عيوبا عديدة في شوارع وسط مدينة مادبا نتيجة تعرضها للغرق لعدم وجود مناهل تصريف مياه الأمطار. وأبدى أهالي وسط المدينة امتعاضهم من ارتفاع منسوب المياه في الشوارع مما ادى الى اعاقة الحركة الشرائية والمرورية، واستغرب الأهالي ان هذه الشوارع “المبلّطة بالحجارة” تم إنشاؤها ضمن مشروع تطوير وسط المدينة والذي تجاوزت كلفته الملايين.-(بترا)

آلية تتعامل مع أنهيار ترابي على جانب أحد الطرق بجرش-(الغد)