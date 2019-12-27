المنخفض يتراجع إلى الدرجة الثانية.. والأمطار مستمرة حتى السبت

عمان-الغد- بدأ المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة واالذي يؤثر على المملكة منذ يومين، بالتراجع إثر تحركه إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية وأصبح يُصنف الآن بأنه من الدرجة الثانية (الاعتيادية).

و بالرغم من ذلك فإنه يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار بشكل مُتقطع ليلة الجمعة/ السبت ونهار السبت في شمال ووسط المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية والشرقية مع بقاء الأجواء باردة بشكل لافت ،بحسب موقع طقس العرب.

وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها مما يؤدي إلى انتشار الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية سواء ليل الجمعة/ السبت أو نهار السبت.

ويُتوقع أن تنحسر الأمطار عن معظم المناطق مع دخولنا في ساعات مساء السبت و ليلة السبت/ الأحد. مع انخفاض لافت لدرجات الحرارة مع احتمالية تشكل الصقيع في مناطق واسعة من المُرتفعات الجبلية والسهول الشرقية و مناطق البادية.