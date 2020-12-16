المنخفض يزيد الطلب على الكاز 73 %

رهام زيدان

عمان – ارتفع الطلب على الغاز أمس بنسبة تقارب 27 % عن مستوياته بداية الاسبوع الحالي بحسب رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع م. نهار السعيدات.

وقال السعيدات إن الطلب بلغ أمس نحو 153 ألف اسطوانة مقارنة بما يقارب 120 ألف اسطوانة بداية الاسبوع الحالي وخلال الأسبوع الماضي مؤكدا في الوقت ذاته تلبية جميع الطلبات للمستهلكين.

كما ارتفع الطلب على الكاز بشكل ملحوظ بحسب السعيدات منذ بداية تأثير المنخفض الجوي على المملكة بحسب السعيدات حيث بلغ مجموع الطلب أمس 675 ألف لتر مقارنة مع ما يقارب 391 ألف لتر خلال الايام الي سبقت ذلك. بزيادة نسبتها 73 %.

ودعا السعيدات إلى استمرار السماح للمحطات المصرح لها بالعمل خلال أيام الحظر الشامل يوم الجمعة كما هي عليه حاليا وعدم التقليل من عددها وذلك لتمكينها من تلية طلبات الديزل، وكذلك تلبية اجتياجات السيارات المصرح لها بالحركة يوم الجمعة.

كما دعا إلى تمديد فترة السماح للمحطات بالعمل يوميا إلى الساعة الحادية عشرة بدلا من الساعة التاسعة لتمكينها ايضا من تلبية المصرح لهم بالعمل بعد تاريخ دخول حظر التجوال.

وتوفر الشركة اللوجستية الأردنية ضمن المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية الذي تحتفظ به خمسة خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سعة كل خزان ألفا طن والسعة الإجمالية 10 آلاف طن، إضافة الى ثلاثة خزانات تحت الإنشاء ليصبح العدد الكلي 8 خزانات، وهي داعم المخزون الذي توفره شركة مصفاة البترول التي تعد المستورد الوحيد حاليا لهذه المادة وتقوم بتعبئته وبيعه في السوق المحلية

ويبلغ إجمالي أسطوانات الغاز المتداولة في السوق المحلي نحو 6 ملايين ونصف المليون أسطوانة وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول، فيما يبلغ عدد مستودعات الغاز في المملكة 130 مستودعا، وعدد الوكلاء 800، بحسب النقابة.

وبحسب أرقام مصفاة البترول، فقد بلغ معدل تعبئة أسطوانات الغاز العام الماضي 87 ألف أسطوانة غاز يوميا؛ حيث تمت تعبئة 29 مليون أسطوانة غاز خلال الأشهر الـ11 الماضية عبر محطاتها الثلاث (عمّان، إربد، والزرقاء) مقارنة مع تعبئة 25.7 مليون أسطوانة للفترة ذاتها من العام الذي سبقه.