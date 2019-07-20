المنسي تتوج بـ “ذهبية” الدوري الآسيوي للمبارزة

بلال الغلاييني

عمان – توجت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة دينا المنسي بالميدالية الذهبية في مستهل المشاركة الأردنية في منافسات الدوري الآسيوي للمبارزة، والتي انطلقت اليوم في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، والتي تعتبر واحدة من المحطات المهمة في برنامج الاعداد الفني الذي يرتكز عليه اتحاد اللعبة في تطوير اللعبة، خصوصا وأن هذه المنافسات محصورة في الفئات العمرية.

وتمكنت المنسي من اعتلاء منصة التتويج الذهبية، بعد أن حققت سلسلة من الانتصارات الثمينة والمستحقة في لقاءات سلاح (الإيبيه) لفردي الناشئات، فيما جاءت اللاعبة الفلسطينية ملاك صافي بالمركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، بينما حصلت لاعبتا المنتخب الوطني لجين فرحان وبان الخطاطبة على المركز الثالث (مكرر) والفوز بالميدالية البرونزية.

وشهدت هذه الفئة مشاركة 33 لاعبة مثلن دول الأردن وفلسطين والعراق والإمارات.

وفي لقاءات سلاح السابر للفردي، ظفر اللاعب العراقي سيف زكريا بالمركز الأول ونال الميدالية الذهببية، وحل لاعب المنتخب الوطني يوسف البحش بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية، بينما جاء اللاعبان الإماراتي خليل مبارك والعراقي علي سندرز بالمركز الثالث (مكرر) وفازا بالميدالية البرونزية، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الفئة مشاركة 9 لاعبين من دول الأردن والعراق والإمارات.

غدا تشهد ذات الصالة اللقاءات المخصصة لمنافسات (الفلوريه) للذكور والإناث، حيث يتنافس على القاب فئة الذكور 17 لاعبا، بينما يشارك في لقاءات الإناث 31 لاعبة.