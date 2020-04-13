المنسي عضوا في لجنة تصنيف المدربين الآسيوية لكرة اليد

عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، رئيس الاتحاد الأردني للعبة والمحاضر الدولي الدكتور تيسير المنسي، عضوا في لجنة تصنيف المدربين في قارة آسيا.

وجاء اختيار المنسي، نظرا للخبرة الطويلة التي يمتلكها في هذا المجال كلاعب سابق في المنتخب الوطني ومحاضرا دوليا، ومحاضرا في كلية التربية الرياضية بالجامعة الاردنية.

وتهدف اللجنة إلى تصنيف درجات المدربين الآسيويين وفقا للخبرات النظرية والعملية، تمهيدا لتسهيل مهمة الاتحاد الآسيوي لاحقا في توزيع المدربين على الدورات التدريبية المناسبة.

وأكد المنسي، تكليفه رسميا بعضوية لجنة تصنيف المدربين في آسيا، مؤكدا أن هذه اللجنة تسعى لإعادة النظر في درجات المدربين، في اطار خطة الاتحاد الآسيوي لتطوير اللعبة، مشيرا إلى أن تعيينه في هذه اللجنة جاء إضافة لعمله السابق كعضو في لجنة المدربين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد.