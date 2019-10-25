المنسي: مشاركة “ناشئي اليد” في البطولة العربية بداية لمرحلة طويلة

بلال الغلاييني

عمان – قال رئيس اتحاد كرة اليد د. تيسير المنسي، أن مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية العاشرة، التي تقام في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 27 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، ولغاية 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تأتي ضمن برامج الاتحاد الرامية الى تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية كافة، مع التركيز على منتخبات الفئات العمرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في عملية التطوير الشاملة.

واكد المنسي، أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين المشاركة في البطولة العربية، هي نتاج لمشروع مراكز الواعدين الذي بدأ العمل به مطلع العام الماضي 2018، مشيرا الى أن هذه المشاركة هي بداية لمرحلة طويلة يتطلع اليها الاتحاد في تكوين منتخبات وطنية قادرة على تحقيق النتائج الطيبة، خصوصا وأن المنتخبات التي سيتم التركيز عليها منصبة على الفئات العمرية ولكلا الجنسين.

الى ذلك، يتوجه صباح يوم غد السبت الى تونس، وفد المنتخب الوطني للناشئين، للمشاركة في البطولة العربية العاشرة، وتشهد مشاركة منتخبات تونس والمغرب وقطر والكويت والسعودية الى جانب الأردن.

ويرأس وفد المنتخب الوطني عضم مجلس ادارة الاتحاد د. سليم الجزازي، الى جانب مهند المنسي مدربا ومساعده إبراهيم البحيري، وشادي السكران معالجا، ومحمد بطل إداريا، إضافة الى اللاعبين: محمد الدحلة ومحمد الحسين وعلي أبو رمان ومحمود خماش ونادر صالح ومعاذ العقيلي وكرم الكوفحي وحسام الشقيرات وسوار بكار ومحمد هيثم وغيث النوتي ومعن حداد وجميل السبع وعلي ملكاوي وبلال المهيرات وعبد الآله أبو رمان.

وحسب البرنامج الرسمي الذي اصدره الاتحاد العربي، يعقد مساء “السبت” الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وفيه سيصار الى تثبيت اللاعبين المشاركين ومناقشة التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، فيما سيلعب المنتخب الوطني أولى لقاءاته يوم “الأحد” المقبل بمواجهة المنتخب الكويتي، ثم يلتقي المنتخب السعودي يوم الأثنين المقبل، ويلتقي المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يواجه المنتخب التونسي يوم الخميس المقبل، فيما يختتم لقاءاته في الدور الأول يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب القطري.

وتقام مباريات تحديد المراكز والمباراة النهائية يوم الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يلتقي صاحبي المركزين الخامس والسادس في الدور التمهيدي على المركزين الخامس والسادس للترتيب النهائي، بينما يلعب صاحبي المركين الثالث والرابع على المركز الثالث والميداليات البرونزية في حين يخوض صاحبي المركز الأول والثاني المباراة النهائية على لقب البطولة.

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