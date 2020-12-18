المنشية يطالب مجددا بلجنة تحقيق

عمان – الغد – عاد نادي منشية بني حسن، ووجه كتابا جديدا لاتحاد الكرة، يتمنى فيه تشكيل لجنة، للتحقيق في واقعة إجراء فريق العربي 6 تبديلات في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 25 الشهر الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

وجاء كتاب المنشية الجديد، بعد أن رد اتحاد الكرة الاعتراض الأول الذي أرسله المنشية، حيث جاء رد الاعتراض، بسبب تقديمه بعد المدة القانونية، ودون دفع رسوم الشكوى.

المنشية أكد في كتابه الجديد، أن ما جرى في المباراة، لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن تتم معاقبة المسؤولين الذين تسببوا في اجراء 6 تبديلات في المباراة، وهو أمر غير قانوني، حيث تنص التعليمات على السماح باجراء 5 تبديلات فقط.

وبين المنشية في كتابه، أن ما حدث لا يليق بالكرة الأردنية، وهناك أشخاص ارتكبوا اخطاء وتجب معاقبتهم.

– (أخبار النجوم)