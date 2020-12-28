المنصات الترفيهية الرقمية.. الرابح الأكبر من الجائحة

القاهرة -ألقت جائحة كوفيد 19 تبعات جذرية وتغييرات عميقة على الاقتصاد العالمي. فبينما عانت شركات عديدة ذات أسماء رنانة، خسائر متلاحقة في 2020، انهالت الأرباح على قطاع آخر هو المنصات الرقمية للمحتوى الترفيهي وفي مقدمتها عملاق هذا المجال (نتفليكس) ومنافسوها الذين نالوا حظا من الكعكة مثل (هوم بوكس أوفيس) و(ديزني) وغيرها.

ورغم أن المنصات الرقمية تكسب أرضية جديدة كل يوم منذ ما قبل الجائحة حتى، إلا أنها حققت مكاسب خيالية مع أواخر 2019 وبدايات 2020 حين بدأ العالم يدرك وجود الفيروس التاجي الجديد وتحول كوفيد 19 من مرض إلى وباء ثم جائحة شرسة بسبب سرعة انتشار الفيروس، ما اضطر دول العالم لاتخاذ تدابير صارمة للتعامل مع الأزمة الصحية.

وتباينت هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى لكن القاسم المشترك بينها كان إغلاق المحال التجارية غير الضرورية وتقييد حرية الحركة بين المدن وداخلها، علاوة على إغلاق أماكن الترفيه والتجمعات العامة مثل الحانات والمقاهي والمسارح ودور العرض السينمائي. ومع اضطرار الكثيرين للمكوث بمنازلهم لأشهر طويلة، بدأ البحث عن وسائل التسلية داخل المنزل. وجذبت المنصات الرقمية اهتمام جمهور السينما والأعمال الفنية بشكل عام والذين وجدوا في هذه الوسائل مصدر تسلية وتعويض لحاجتهم وتوقهم إلى أجواء السينما والمسرح، ولم يقتصر الأمر على قطاع الفن وحده، بل امتد إلى مجالات أخرى مثل الرياضة.

وأعلنت (نتفليكس) في نيسان(أبريل) الماضي أن أرباحها خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين فقط بلغت 709 ملايين دولار، أي ضعف الرقم الذي حققته الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى 15.8 مليون مشترك جديد من جميع أنحاء العالم، على خلفية جائحة كوفيد 19. بل أن في أول ثلاثة أشهر من عامها المالي، حققت الشركة عائدات بلغت خمسة مليارات و767 مليون دولار، أي ما يفوق الأربعة مليارات و520 مليون دولار المسجلة في آذار (مارس) من العام الماضي.

ويحسب لهذه المنصة قرارها السريع مع بداية الجائحة في آذار (مارس) الماضي بتخصيص 100 مليون دولار لمساعدة العمال بالصناعة السمعية المرئية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس المحتويات في (نتفليكس)، تيد ساراندوس إن “أزمة فيروس كورونا مدمرة لكثير من الصناعات، بما في ذلك الإبداعية. لقد توقفت كل إنتاجات السينما والتلفزيون تقريبا في كل أنحاء العالم، وجعلت مئات الآلاف من عناصر عملية الإنتاج والتوزيع بلا عمل. وهذا يشمل النجارين والكهربائيين والسائقين وكثير منهم يعملون بالساعة والمشروع”.

وأضاف “لقد ساعد هؤلاء نتفليكس خلال الأوقات الجيدة ونريد أن نساعدهم الآن، وبخاصة في حين تسعى الحكومات لتقرير نوع الدعم المالي الذي سيتم تقديمه”.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 85 مليون من الـمائة إلى عمال عمليات الإنتاج الخاصة بها التي توقفت بسبب ايقاف التصوير بسبب فيروس كورونا. أما الـ15 مليون الأخرى فسيتم استخدامها لمساعدة العمال في الصناعة غير المرتبطين مباشرة بنتفليكس.

بينما كشفت شركة (ديزني) نتائجها للربع الرابع من العام المالي 2020 في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، والتي يظهر فيها وصول الشركة لرقم 73.7 مليون مشترك في منصتها الرقمية (ديزني+) في غضون عام واحد منذ الثالث من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.

ويعكس هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بـ60.5 مليون مشترك في (ديزني+) في آب (أغسطس) الماضي، لكن الأخيرة ليست هي المنصة الوحيدة التي حققت نجاحا كبيرا، حيث تخطت منصة (هولو) رقم 35.5 مليون مشترك في أواخر حزيران (يونيو) الماضي وصولا إلى 36.6 مليون مشترك.

وقال المدير التنفيذي لـ(والت ديزني) بوب شابيك في بيان للشركة “النقطة المضيئة حقا كانت خدماتنا المباشرة للمستهلك، والتي ستلعب دورا مهما في مستقبل شركتنا، وفي ذكرى تدشين (ديزني+) يسرنا أن نعلن عن وصولنا إلى ما يزيد على 73 مليون مشترك في الخدمة المدفوعة، وهو ما يفوق توقعاتنا في أول عام”.

وإضافة إلى (هولو) و(ديزني+) والنمو المطرد في عدد المشتركين، شهدت منصة الأحداث الرياضية التابعة للشركة (إسبن بلس) أيضا طفرة في عدد مستخدميها في الربع الأخير من العام المالي من 8.5 مليون مستخدم إلى 10.3 مليون. وارتفعت عائدات (ديزني) من الخدمات المباشرة للمستهلكين وعلى مستوى العالم بنسبة 41 % لتبلغ 4.900 مليون دولار خلال الربع الأخير، بينما تراجعت النفقات العملياتية من 751 مليون دولار إلى 580 مليون دولار نتيجة للتحسن في عائدات (هولو) و(إسبن).

لكن إجمالا عرفت صناعة السينما عاما مريرا ومنيت بخسائر جمة، بعد اضطرار معامل التصوير والشركات المنتجة إلى تأجيل عرض أعمالها- التي تكلف بعضها ملايين الدولارات- عدة مرات على أمل تحسن الوضع الوبائي بشكل يسمح بالعرض في دور السينما.

وبالفعل، سجلت السينما في الولايات المتحدة وكندا أسوأ إيراداتها منذ أربعة عقود في العام 2020، بتحقيق 2.3 مليار دولار، وهو أدنى رقم لها منذ العام 1980 دون احتساب التضخم. ووفقا لتقديرات محللين نشرتها مجلة (هوليوود ريبورتر) منتصف كانون الأول(ديسمبر) الحالي، كان لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثير مدمر على أهم سوق لصناعة السينما في العالم.

وتمثل هذه الإيرادات البالغة 2.3 مليار دولار انخفاضا بنسبة 80 % مقارنة بالعام 2019، عندما سجلت حوالي 11.4 مليار دولار.

ولم تتمكن دور العرض السينما في أميركا الشمالية من استئناف نشاطها بعد الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد. في المقابل، استأنفت دور السينما في آسيا فتح أبوابها أمام الجمهور، كما استأنفت نشاطها في أوروبا لبضعة أشهر بنصف طاقتها الاستيعابية قبل الموجة الثانية من الوباء، بينما في ولايات أميركية مثل كاليفورنيا ونيويورك، لم يسمح لدور السينما باستئناف نشاطها.

ودقت دور السينما في الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن وضعها المالي الدقيق، وحذرت مجموعة (AMC) الكبرى، المستثمرين في تشرين الأول (أكتوبر) من أنها قد تجد نفسها بلا سيولة قبل نهاية العام.

من المؤكد أن جائحة كوفيد 19 قلبت الآية تماما، وباتت المنصات الرقمية أكثر شعبية وشهرة وجذبا للجمهور الذي ربما سقطت من ذاكرته أجواء وتجربة السينما، لكن يبقى الرهان: هل ستستمر المنصات في النجاح بعد انتهاء الجائحة؟ أم يكون للسينما كلمة أخرى؟.-(إفي)