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(المنصة) يحقق أعلى مشاهدات على نتفلكس في الولايات المتحدة وإسبانيا

منذ ساعة واحدة
مشهد من فيلم المنصة الذي يعرض على نتفلكس
مشهد من فيلم المنصة الذي يعرض على نتفلكس

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بلباو- تصدر فيلم (المنصة) الإسباني للمخرج الباسكي جالدر جازتيلو-أوروتيا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة (نتفلكس) في الولايات المتحدة وإسبانيا وعدد كبير من الدول التي تعمل بها المنصة الرقمية، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم (باسك فيلمز).

وعرض فيلم المنصة بدور العرض السينمائي الإسبانية في السابع من نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد حصوله على جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وجائزة الجمهور بمهرجان سيتجس السينمائي.

ووصل أول أعمال جازتيلو-أوروتيا إلى (نتفلكس) في 20 من الشهر الجاري، وأصبح الأكثر مشاهدة في إسبانيا بعد يوم واحد، ثم في الولايات المتحدة.

تجرى أحداث افيلم المنصة بمنطقة ثوروثا في مدينة بلباو الإسبانية وهو بطولة إيبان ميساج والممثل الباسكي المخضرم ثوريون إجيليور وأنطونيا سان خوان.

ويدور الفيلم داخل أحد السجون حيث يتطرق بصورة رمزية إلى الصراع بين الطبقات. (إفي)

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