المنصوري.. أول رائد فضاء إماراتي يبدأ رحلته الأربعاء

أبوظبي – أعلنت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في الإمارات، سارة الأميري، عن مشاركة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، في رحلة المركبة الروسية “سويوز أم.أس 15”.

وتنطلق رحلة المركبة اليوم الأربعاء من منصة “بايكونور” في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير.

وقالت الوزيرة الإماراتية في تصريح صحافي: إن المشاركة تؤكد “شغف دولة الإمارات لكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء، بعد سنوات من العمل الجاد في برنامج الإمارات للفضاء، بإرسال أول رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى المحطة الدولية”. -(بترا)