المنصوري: نقدر وقفة “القوى الأردني” ونهدف الى الاستعداد لاستحقاقات مهمة

مصطفى بالو

عمان – قدر رئيس وفد منتخب العراق لألعاب القوى حيدر المنصوري، وقفة اتحاد اللعبة المحلي برئاسة المحامي سعد حياصات، ودعمه للمعسكر التدريبي الذي يقيمه “أبناء الرافدين” في عمان، خلال الفترة الممتدة بين 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، على مضمار ستاد عمان، بمشاركة 10 لاعبين لفئات الناشئين والشباب والرجال.

وفي معرض رده على استفسارات “الغد”، ثمن المنصوري ما قدمه اتحاد ألعاب القوى الأردني من تسهيلات لاحتضان معسكر منتخب العراق في عمان، وما قدمته كوادره الإدارية والفنية من متابعة، وتوفير كل ما يلزمنا منذ لحظة الوصول إلى الأردن، تأكيدا للعلاقة الطيبة التي تربط البلدين في شتى مجالات الحياة”.

وأضاف المنصوري: “لعل اختيارانا عمان لاقامة معسكرنا التدريبي، كان لما يتمتع به الأردن من اجواء مثالية من حيث توفر البنية التحتية الرياضية، واستقرار الوضع الوبائي خلافا لما يشهده العراق بشكل خاص، والعالم بشكل عام، متمنين أن يرفع الله الوباء والبلاء عن سائر بلاد العرب ودول العالم”.

وحول الغاية من المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب العراق، أجاب المنصوري: “لا شك أن استعداداتنا الرياضية في العراق تأثرت بظرف كورونا الأصعب على العالم، وما سبب ذلك من ارباك لأجندة اتحادنا وفقا لما شهده التغيير في اجندة المشاركات العربية والقارية والدولية، ما ادى الى توقف النشاط وغياب انتظام التدريبات في العراق، ونطمح من خلال هذا المعسكر اعادة لاعبي المنتخب إلى المضمار، ورفع الجاهزية البدنية والفنية، ضمن خطة الاستعداد لاستحقاقات العاب القوى في العام المقبل، وما يظهر للآن على الاجندة الآسيوية، وخوض غمار بطولة آسيا التي تقام بالكويت خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وما هو متوقع ان يظهر تباعا على اجندة المشاركات العربية والقارية والدولية”.

وتابع: “يخوض غمار معكسر عمان 10 لاعبين من المنتخب العراقي، ويتوزعون بين ابطال مسابقة 110 امتار حواجز للرجال والناشئين، ومسابقة الوثب الثلاثي للرجال، ومسابقات المسافات الطويلة والقصيرة للناشئين والشباب والرجال، ولعل من أبرز العدائين الموجودين ضمن المعسكر التدريبي، العداء علي صكطان بطل نصف المارثوان على مستوى قارة آسيا، ونطمح أن نخرج بالفائدة الفنية المرجوة من المعسكر، بما يؤهل اللاعبين للمنافسة بقوة على ألقاب مسابقات البطولات العربية والقارية والدولية في الموسم المقبل”.

الفاعوري: دعم القوى العربية

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد ألعاب القوى أيمن الفاعوري: “يضع اتحاد ألعاب القوى، كل امكاناته لدعم القوى العربية، ونرحب بالأشقاء في عمان، والذي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الأردن في دعم الأشقاء في مختلف المجالات، وتأتي منها الرياضة التي تعد وسيلة لتعزيز مفاهيم الاخوة والتلاحم بين الشباب العربي، ونتمنى طيب الإقامة وحسن الاستعداد للمنتخب العراقي الذي يعد من ابرز المنتخبات في منافسات ألعاب القوى، ونأمل استثمار وجود أبطال العراق، لترتيب ما يشبه لقاء مفتوحا واختبارا احتكاكيا لابطال منتخباتنا الوطنية في مختلف المسابقات خلال الفترة المقبلة”.