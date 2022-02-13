المنطاد الأبيض يظهر من جديد في سماء اربد.. وفلكي يفسر الظاهرة

أحمد التميمي

اربد- رصد مواطنون في سماء اربد للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مشهدا لمنطاد لونه أبيض يظهر بشكل واضح ويشاهد بالعين المجردة.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو أكد في تصريحات سابقة أن المنطاد الذي ظهر الأسبوع الماضي في سماء محافظة اربد خارج الأجواء الأردنية.

وقال مستو، إن “توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء”.

الخبير الفلكي عمر ملكاوي قال، إن الصور المُقرّبة للجسم أوضحت شكله وهو منطاد Sky Dew واحد من أكبر المناطيد المعروفة في مشروع مشترك بين منظمة الدفاع الصاروخي لدولة الاحتلال ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأضاف أن هذا المنطاد يحتوي على نظام رادار متقدم تم نشره في سماء شمال البلاد على ارتفاع عالي جدا للكشف عن الصواريخ والطائرات المسيّرة وأي تهديدات قادمة.