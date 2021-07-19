المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات

عمان-الغد- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (١٠٣٣٠٠٠) مليون وثلاثة وثلاثون ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(٢١٠) كف من مواد الحشيش المخدر وتم التعامل معها حسب التعليمات.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.