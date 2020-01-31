المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

عمان – أحبطت القوات المسلحة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات،اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 805 كفوف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.(بترا)