آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أحبطت القوات المسلحة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات،اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.
وأضاف أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 805 كفوف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.(بترا)

مقالات ذات صلة

في أول أيام خمسينية الشتاء.. أمطار شمال ووسط المملكة السبت

منذ 38 دقيقة
مسجد الملك الحسين - أرشيفية

خطباء المساجد: فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية

منذ ساعتين

“الملكية”: الطائرة العائدة من ووهان ستصل فجر السبت وعلى متنها 71 راكبا – صور

منذ 3 ساعات

انهيار مدخل جرش الجنوبي بعد انزلاق الكتل الترابية والصخرية

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock