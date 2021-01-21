المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

عمان- احبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الخميس، وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الاردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفاً أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 193 كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.-(بترا)