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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل لأشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة أحبطت على إحدى واجهاتها، أمس الاثنين، محاولتي تسلل لمجموعة من الأشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى إلقاء القبض على اثنين وإصابة أحدهم وتراجع باقي الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة والأشخاص تم ضبط (١٢٧٢) ألف ومائتين واثنين وسبعين كف حشيش, ورشاش نوع كلاشنكوف، وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية الوطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.​

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