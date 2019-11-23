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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة

منذ 16 دقيقة

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عمان-الغد- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت فجر اليوم السبت، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على واجهة احدى وحداتها.
واوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون الاقتراب من الحدود الأردنية, ما أدى إلى تراجعهم تجاه الداخل السوري.
وتابع: بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الاكياس تحوي 262 ألف حبة نوع كبتاجون و 4509 حبات من نوع ليريكا و 3756 حبة جاليكا، و2660 حبة نوع ترامادول، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب, وان حماية حدود الوطن هي الركيزة الأساسية التي تعمل من أجلها القوات المسلحة ليبقى الأردن آمناً مستقراً في ظل الراية الهاشمية. (بترا)

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