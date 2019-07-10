المنظفات الطبيعية.. مزايا وعيوب

برلين- على الرغم من أن الأسواق تزخر حاليا بالمنظفات الكيميائية الحديثة، التي تمتاز بالسرعة والراحة، إلا أن المنظفات الطبيعية، كالخل والصودا وحامض الستريك، لا تزال تحتفظ بمكانتها في العديد من البيوت بفضل نجاعتها في التنظيف والاعتقاد بأنها غير ضارة، غير أن هذه المنظفات الطبيعية لا تخلو من العيوب؛ حيث إنها على سبيل المثال قد تتسبب في تهيج الأغشية المخاطية.

إن استعمال الخل والصودا وحمض الستريك كمواد غذائية يعطي انطباعا بأن هذه المواد تعتبر بدائل غير ضارة للمنظفات التقليدية، غير أن الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومواد العناية بالجسم تحذر قائلة: “بالرغم من توافر بعض هذه المواد في الطبيعة، إلا أنها غالبا ما تكون مصنوعة من مواد أخرى عند استعمالها كمنظفات”.

الخل

يرتبط استعمال الخل بالجرعة ونطاق الاستخدام. وأوضحت لورا جروس، من مبادرة حماية المستهلك الألمانية، قائلة: “من الأفضل أن يظل الخل في المطبخ”. وعند خلط الخل بالماء فإنه يعمل على تعقيم الأسطح الداخلية للثلاجة بعد التنظيف لتجنب البكتيريا والجراثيم، ولكن عند الرغبة في تنظيف المرحاض، فإنه من الأفضل الاعتماد على منظف خل قوي، حتى أنه يكون من الأفضل استعماله مع حامض الستريك، غير أن استعمال الخل قد يتسبب في تهيج الأغشية المخاطية.

وعلى الجانب الآخر، لا يصلح استعمال الخل كمنعم للملابس في الغسالات الأوتوماتيكية، وأوضحت الخبيرة الألمانية لورا جروس ذلك بقولها: “تصبح الملابس في حلة الغسالة خشنة وجامدة؛ نظرا لأن الألياف تخشن أثناء الغسل وتتعقد مع بعضها البعض، ولا يمكن للخل أن يفعل شيء حيال ذلك، بل إنه قد يتسبب في تلف الألياف الحساسة والأجزاء المعدنية والبلاستيكية في الغسالة”.

حامض الستريك

وتنصح لورا جروس باستعمال حامض الستريك للتخلص من الترسبات الجيرية على الصنابير أو في غلايات الماء؛ حيث من الأفضل هنا الاعتماد على مادة تنظيف جيدة ومحافظة ويمكن تحملها، وعادة ما يكون مُركّز عصير الليمون المستخدم في المطابخ غير كافٍ لعمليات التنظيف.

بيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد التقليدية لإذابة الدهون. ونظرا لأن بيكربونات الصوديوم تعتبر أحد مكونات مسحوق الخبز، فإنه عادة ما يُوصَى باستعمال مسحوق الخبز كمنظف، ولكن النشا الموجودة في مسحوق الخبز تؤدي إلى عكس ذلك تماما؛ حيث تعمل الأحماض على تحييد تأثير التنظيف، بل إن هذه المكونات تتسبب في زيادة الأضرار، مثل تعفن فواصل البلاطات، التي تم تنظيفها بواسطة مسحوق الخبز.

فعلى الرغم من أنها تبدو أكثر لمعانا وإشراقا لفترة قصيرة بعد التنظيف، إلا أن الدقيق الموجود في مسحوق الخبز يوفر طعاما لفطريات العفن، التي تتكاثر بسرعة، وبالتالي تتحول فواصل البلاطات إلى اللون الأسود مرة أخرى.

الصودا

يمكن الاعتماد على الصودا لعمل محلول مذيب للدهون، وأوضحت لورا جروس أن الصودا تعتبر من الوسائل المنزلية، التي تساعد في إذابة الحروق الشديدة في الأواني وقوالب الطهي، إلا أن استخدام الصودا كمنظف يتطلب بعض الوقت؛ حيث قد يتطلب تنظيف الملابس والأطباق عدة ساعات، ولا تتناسب الصودا مع الملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير.

الصابون الصلب

يعتبر الصابون الصلب منظف عام لكل الأغراض. وأوضحت الخبيرة الألمانية لورا جروس أن الصابون الصلب يقوم بإذابة الدهون. كما يمكن استعمال الصابون الصلب بصورة متنوعة، مثلا في مياه الغسل من أجل إجراء معالجة أولية للبقع في الغسيل، أو لتنظيف الأسطح الدهنية في المطبخ أو غسل اليدين أو حتى العناية بالجسم؛ لأنه لا يحتوي على أصباغ أو مواد حافظة أو عطور.

ومع ذلك، أكدت لورا جروس أن الصابون الصلب ليس لطيفا على البشرة في كل الأحوال، علاوة على أنه قد يهيج الأغشية المخاطية بشدة. وإذا رغب المستخدم في الحفاظ على البيئة، فمن الأفضل استعمال الصابون الصلب بدون زيت النخيل، أي استعمال المنتجات، التي لا تحتوي على بالميتات الصوديوم.

وإذا رغب المرء في إنتاج مواد الغسل والمنظفات بنفسه، فإن الأمر قد يكون مجهدا ومعقدا، ولذلك ينصح الخبراء بالاعتماد على الصابون السائل المحايد؛ حيث لا تستغرق عملية التنظيف وقتا طويلا، علاوة على أنها تكون مريحة بعض الشيء.

وينصح الخبراء الألمان بعدم إضافة سوائل التنظيف المنزلية إلى المنظفات المتوفرة في الأسواق؛ حيث يجب استعمال كل مادة بمفردها.-(د ب ا)