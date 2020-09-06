المنظمة العالمية للمناطق الحرة تنظم مؤتمرا عالميا عبر الإنترنت



دبي – أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تنظيم مؤتمر عالمي عبر الإنترنت تحت عنوان “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع” خلال الفترة من 15 إلى 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة ما بعد الجائحة، وذلك بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي السنوي السادس للمناطق الحرة عبر الإنترنت في دبي نيسان (أبريل) الماضي.

وتلعب المناطق الحرة دورا إستراتيجيا في خطط التعافي ما بعد الجائحة باعتبارها عنصرا ولاعبا أساسيا في التجارة العالمية، وهو دور يشهد نموا مطردا في ظل تأقلم العالم مع ديناميكيات العمل الجديدة وسلاسل التوريد الأقصر، حيث سيستضيف المؤتمر قادة القطاع وصناع القرار العالميين والتنفيذيين والخبراء ضمن جلسات حوارية مباشرة ومنصات للتواصل وتشكيل العلاقات إلى جانب مساحات المعارض الافتراضية، وذلك لبحث مناهج الأعمال الجديدة التي يمكن لمختلف الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة تطبيقها للتعافي والازدهار في بيئة ما بعد الجائحة.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “على الرغم من تنظيم العديد من الندوات والجلسات الحوارية عبر الإنترنت إلا أن مؤتمر “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع” يعتبر المنصة التفاعلية الوحيدة التي تركز على الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة ودورها في التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي”.