شركات وأعمال

المنظمة العالمية للمناطق الحرة تنظم مؤتمرا عالميا عبر الإنترنت

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.


دبي – أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تنظيم مؤتمر عالمي عبر الإنترنت تحت عنوان “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع” خلال الفترة من 15 إلى 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة ما بعد الجائحة، وذلك بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي السنوي السادس للمناطق الحرة عبر الإنترنت في دبي نيسان (أبريل) الماضي.
وتلعب المناطق الحرة دورا إستراتيجيا في خطط التعافي ما بعد الجائحة باعتبارها عنصرا ولاعبا أساسيا في التجارة العالمية، وهو دور يشهد نموا مطردا في ظل تأقلم العالم مع ديناميكيات العمل الجديدة وسلاسل التوريد الأقصر، حيث سيستضيف المؤتمر قادة القطاع وصناع القرار العالميين والتنفيذيين والخبراء ضمن جلسات حوارية مباشرة ومنصات للتواصل وتشكيل العلاقات إلى جانب مساحات المعارض الافتراضية، وذلك لبحث مناهج الأعمال الجديدة التي يمكن لمختلف الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة تطبيقها للتعافي والازدهار في بيئة ما بعد الجائحة.
وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “على الرغم من تنظيم العديد من الندوات والجلسات الحوارية عبر الإنترنت إلا أن مؤتمر “منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع” يعتبر المنصة التفاعلية الوحيدة التي تركز على الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة ودورها في التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي”.

مقالات ذات صلة

“مجموعة البركة المصرفية” تعيد تعيين “سيكو” صانع سوق لأسهمها في البورصة

منذ ساعتين

جامعة الزيتونة الأردنية تطلق مجلتين علميتين محكمتين

منذ ساعتين

مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط” يعود إلى دبي العام المقبل

منذ ساعتين

“في إم وير تعزز” حزمتها من حلول شبكات الجيل الخامس لقطاع الاتصالات

منذ ساعتين
انتخابات 2020
65 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock