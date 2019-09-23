المنظمون يجسدون بنجاح فكرة “الباها على المريخ”

أيمن وجيه الخطيب

عمان – “الباها على المريخ” فكرة استوحاها المنظمون لإطلاق حملتهم الترويجية لرالي باها الأردن (الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الكؤوس كانتري القصيرة “فيا” – باها)، للموسم 2019، في شتى أنحاء العالم، والذي أقيمت منافساته على مدار 3 أيام، في منطقة وادي رم.

الفكرة جاءت من تشابه تضاريس وصخور وادي رم، مع تضاريس كوكب المريخ المعروف بأرضه الحمراء، وهو ما دفع منتجين سينيمائيين أميركيين لإنتاج الفيلم الشهير “المريخي – The Martian” قبل أعوام، ولاقت الفكرة ترحابا كبيرا من قبل كافة المشاركين والمتابعين لرالي باها الأردن الدولي.

ولفت الرالي أنظار العالم نحو منطقة رم، وارتأت “الأردنية لرياضة السيارات” للترويج للأردن سياحيا ودمج رياضة السيارات برالي باها الأردن الدولي، حيث تشكل طبيعة رم تحديا ممتعا للمتسابقين، وهي من أجمل المناطق في الأردن وربما في العالم كله، كما شهدت منطقة العقبة السياحية الحفلين الافتتاحي والختامي للرالي، إضافة إلى المرحلة الاستعراضية.

ونجح الأردن للمرة الرابعة في استضافة أحداث عالمية مرتبطة بسباقات السيارات، بعد راليات الأردن العالمية (دبليو آر سي) في الأعوام 2008 و2010 و2011 ورالي باها الأردن الدولي (كأس العالم لراليات الكؤوس كانتري القصيرة “فيا” – باها).

الرالي لم يكن سهلا على السائقين البالغ عددهم 32 سائقا من 15 دولة، من خلال مراحله التي بلغت مسافتها الإجمالية 762.27 كم، وأقيمت مراحل السباق في وادي رم وطبيعة صحرائه القاسية ومنطقة الصالحية.

التحدي كان كبيرا للأردن في الراليات الصحراوية، ونجح كعادته في تقديم نسخة جديدة من خلال منافسات رالي باها الأردن بنسختيه العالمية الدولية والوطنية، وكذلك فئة الدراجات النارية، الفرصة للسائقين الأردنيين للاستفادة من التجربة الدولية، والمشاركة في الرالي إلى جانب أبطال راليات معروفة عالميا وعلى رأسها رالي داكار الشهير.

وتعرف السائقون العالميون على مراحل الرالي، مستفيدين من خبرتهم في الراليات الصحراوية، وخاضوا المنافسات على مدار 3 أيام وسط تنافس قوي لنيل لقب باها الأردن الدولي في نسخته الأولى، والذي كان من نصيب السائق البولندي ياكوب “كوبا” برزيغونسكي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك (ميني).

كان الهدف من تجربة إقامة الرالي في جنوب المملكة وبالتحديد في العقبة ووادي رم، رفد الحركة السياحية إلى الأمام وتعزيز تواجد الأردن في بطولات العالم للراليات.

وساند عملية انجاح الرالي فريق من المتطوعين بلغ عددهم قرابة 500 متطوع في كافة المواقع، وباشر المنظمون العمل على الاعداد لرالي باها الأردن منذ حوالي 9 أشهر.

ويبقى القول، أن التجربة كانت ناجحة ولم تكن سهلة، نظرا للطبيعة القاسية لوادي رم، ومقدار الاستفادة كان ضخما، مع وجود بعض الملاحظات والسلبيات التي لا بد من تلافيها مستقبلا والعمل على ايجاد حلول جديدة تصب في مصلحة رالي باها الأردن العالمي.