المنهاج التعليمي الإسرائيلي في شرقي القدس يطرح مسألة الهوية

هآرتس

بقلم: نير حسون 13/8/2021

الثلاثاء الماضي، الساعة التاسعة صباحا، بدأ الإطلاق. انفجارات ضجتها دوت من شرقي القدس الى غربيها. مقدسيون قدامى أصبحوا معتادين على ذلك: هذا كان يوم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وهو امتحان البغروت الفلسطيني. من يحصل على علامة عالية يحتفل بذلك على الأغلب بإطلاق المفرقعات أو إطلاق الرصاص من سلاح خفيف. ولكن في هذه السنة الإطلاق كان قليلا نسبيا. وليس من الواضح هل هذا كان بسبب ارتفاع العلامات أو بسبب الخوف من الشرطة أو لأن ضجة أخرى غطت على ضجة الإطلاق (في السنة الماضية يوم الإعلان عن النتائج كان يوم السبت الهادئ). ولكن بقدر ما هو الأمر متعلق بمتخذي القرارات في جهاز التعليم في إسرائيل فإنه في السنوات القريبة المقبلة سيستمر الهدوء النسبي.

بعد خمسة عقود ونصف على سيطرة منفردة لمنهاج التعليم الفلسطيني، فإن المنهاج الإسرائيلي والبغروت الإسرائيلي وجدا لهما مكانا في شرقي القدس. هذه عملية استمرت لسنوات كثيرة، عملية صعبة ومعقدة. الحديث لا يدور فقط عن استبدال كتب التعليم، أو حتى فقط استثمارات كبيرة في بناء مدارس جديدة، بل الأمر يتعلق بمسائل تتعلق بالهوية الوطنية والشخصية ومعضلات تعليمية، مثلا، كيف يتم تعليم المواطنة لشخص غير مواطن. لأن أكثر من 90 % من الفلسطينيين سكان القدس ليسوا من مواطني الدولة.

مدرسة “الفا” في بيت حنينا هي جزء من الثورة. هي مدرسة من 32 مؤسسة تعليمية أقيمت في السنوات الست الأخيرة في شرقي القدس. بسبب نقص المساحات الخالية فإن جزءا من الأطر التعليمية تعمل من داخل مبان مستأجرة. ولكن “الفا” بنيت من الأساس. المعيار يشبه تقريبا أي مدرسة جديدة داخل حدود إسرائيل وأعلى بكثير من المعيار المتوسط في شرقي العاصمة. فهي تشمل مقاعد للطلاب يمكن تحريكها بسهولة لإيجاد مرونة في الصف. ممرات مضاءة وواسعة، نوافذ كبيرة، ملعب لكرة القدم مجهز، مختبرات، غرفة فاخرة للمعلمين وحتى قاعة خاصة لنشاطات الأهل.

“الفا” افتتحت في أيلول (سبتمبر) 2020 على مدخل بيت حنينا باستثمار مشترك يبلغ 40 مليون شيكل من وزارة التعليم وبلدية القدس. يدرس هنا حوالي 600 طالب في الصفوف من الأول وحتى الثامن بحسب منهاج التعليم الإسرائيلي. وحسب معطيات البلدية، في السنة الدراسية التي ستفتتح كما يبدو في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) سيتعلم 13 ألف طالب حسب المنهاج الذي وضعته وتشرف عليه وزارة التعليم مقارنة مع 5 آلاف طالب قبل خمس سنوات. هذه قفزة تبلغ 160 %. هذا رقم مهم حتى لو كانت الأرقام ما تزال صغيرة ويتم ابتلاعها داخل الإحصائيات العامة التي تبلغ 100 ألف طالب في شرقي القدس، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، الذين نصفهم تقريبا يدرسون في أطر خاصة أو في أطر “معروفة لكنها غير رسمية”، التي تشغلها منظمات إسلامية، كنائس أو جمعيات خاصة.

التغيير في جهاز التعليم في شرقي القدس بدأ من الأسفل، من طلبات أهالي اولادهم سيتعلمون المنهاج الإسرائيلي كي يضمن لهم مستقبلا أفضل. رئيس البلدية السابق، نير بركات، سمع هذا الطلب وبدأ يضغط على الدولة لاستثمار مبالغ أكبر في الجهاز القديم من أجل توفير الاحتياجات. التغيير المهم جاء عند المصادقة في 2018 على برنامج 3790، وهو برنامج اقتصادي غير مسبوق في شرقي القدس مول بملياري شيكل لخمس سنوات. حوالي 700 مليون شيكل من البرنامج المخصص للتعليم وهدفه المعلن هو أسرلة جهاز التعليم، المدرسة التي تنتقل الى المنهاج الإسرائيلي أو حتى تفتح صفا ثانويا واحدا تحصل على الفور بميزانية سخية. في السنة المقبلة سيبدأ 1140 طالبا في الصف الأول في شرقي القدس بتعلم المنهاج الإسرائيلي. هذا المعطى يمثل في الواقع فقط سدس إجمالي الطلاب في شرقي المدينة، لكن حتى قبل نحو عقد كان الأمر يتعلق بنسبة منخفضة.

لا يقل عن ذلك أهمية عدد الطلاب من شرقي القدس الذين يتعلمون في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مثل الجامعة العبرية وكلية دافيد يلين وكلية هداسا وكلية عزرائيلي، وهي المؤسسات ذات الشعبية. في الجامعة العبرية فقط سيتعلم في السنة المقبلة 710 طلاب عرب من شرقي القدس مقابل 36 طالبا فقط قبل خمس سنوات. التعليم الخاص والعام غير الرسمي في شرقي القدس يوجد له تاريخ طويل، بعد احتلال شرقي القدس في 1967 كان نقل الطالب من نظام التعليم العام الى الخاص يعد أحيانا مثل عملية مقاومة للاحتلال. هكذا نما في شرقي القدس نظام خاص ضخم ومتنوع، من الكنائس المسيحية وحتى منظمات متهمة بقربها من حماس. ولكن حتى السنوات الأخيرة فإن هذين النظامين، الخاص والعام، درسا المنهاج الفلسطيني.

استثمارات كبيرة وبناء مدارس جديدة ساعدت كثيرا على تشجيع الانتقال من التعليم الخاص الى العام. ويجب علينا أن نضيف الى ذلك جدار الفصل الذي فصل الفلسطينيين في المدينة عن المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وجيل الآباء الجدد الذين يريدون أن يضمنوا لأولادهم مستقبلا أفضل بواسطة نقلهم الى المنهاج الإسرائيلي.

اختيار المدرسة التي تدرس المنهاج الإسرائيلي يتم لأسباب عدة. عدم معرفة اللغة العبرية مثلا، هو عائق كبير أمام سوق العمل. وهذا موضوع يقلق الآباء. في “الفا” يتعلم طلاب الصفين الأول والثاني ثلاث ساعات اللغة العبرية في الأسبوع، وفي الصفوف الأخرى خمس ساعات. أصدقاؤهم الذين يتعلمون المنهاج الفلسطيني يكتفون بساعتين في الأسبوع، وهذا أيضا دون امتحان بغروت. هكذا، النتيجة هي لغة عبرية ركيكة جدا. في هذين الإطارين معلمو اللغة العبرية هم عرب. إكرام إبراهيم، مديرة مدرسة الفا، ما تزال تبحث عن أستاذ يهودي يعلم العبرية في المدرسة في السنة المقبلة.

سبب آخر لاختيار المنهاج الإسرائيلي، أضافت إبراهيم، يرتبط بعدم الرضا من المنهاج الفلسطيني الذي يعد قديما. أيضا هناك فجوات مالية بين مؤسسات التعليم التي تعلم حسب المنهاجين، التي يمكن أن تصل الى 20 %، جزء منها بسبب تمويل منخفض ومتعدد السنوات لوزارة التعليم. يبدو أن الفجوات وجدت تعبيرها بدرجة أقل في عدد ساعات التعليم وبدرجة أكثر في البرامج الإضافية التي تسمح بفصل الصفوف الى مجموعات صغيرة، ومساعدة للطلاب الذين يعانون صعوبات في التعلم، ونظام من الدورات والتقوية، شبكة دعم للعاملين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، صفوف تكنولوجية في التعليم فوق الأساسي وغيرها. “الآباء يعرفون أنه توجد لدينا موارد، وهذا يجعلهم يتوقون لإرسال أولادهم الينا”، قالت إبراهيم.

افيف كنان، رئيس إدارة التعليم التارك في القدس، هو شخصية رئيسية في هذه العملية. من ناحيته التعليم في شرقي القدس يجب أن يخدم الحاجة الأولى في أهميتها وهي الحراك الاجتماعي. “السكان في شرقي القدس هم إحدى المجموعات الأكثر فقرا في إسرائيل. بالنسبة لهم الحصول على ثقافة هو الاحتمال الوحيد للنجاح في الحياة. حيث إن كل من يستطيع يذهب الى المؤسسات الخاصة”، قال كنان. “نحن كما يبدو لن نحل النزاع الإسرائيلي– العربي، ولكن ربما سننجح في توفير أمل للسكان الفقراء، بحيث يعرفون أن هناك احتمالية بأن ينجح ابنهم في الخروج من دائرة الفقر التي تقريبا حكمت عليه بها منذ الولادة. أنا لا أطمس الصراع، لكن في نهاية المطاف الحراك عبر التعليم هو عمل سياسي من المستوى الأكثر عمقا. أنا لا أتعامل مع ما يفكر فيه الولد الفلسطيني عنا. وهل سيصوت في المستقبل في الانتخابات للبلدية، أنا لا أعتقد أنه سيكون صهيونيا كبيرا، لكن اذا حصل على الأدوات لفتح مشروع فعندها نكون قد قمنا بعملنا. الناس الذين يعيشون هنا يستحقون هذا الأمل”، قال.

الانتقال الى المنهاج الإسرائيلي يقف في مركز نقاش طويل ومهم في المجتمع الفلسطيني. جزء من القرى التي تعد أكثر وطنية مثل سلوان والعيسوية ترفض بشدة إدخال المنهاج الى مدارسها. المعارضة تنبع على الأغلب من الادعاء بأن المنهاج الإسرائيلي سيضر بهوية الطلاب الفلسطينية وأن طريقة التعليم هي جزء من مؤامرة أوسع لتغيير طابع شرقي القدس. أيضا وزارة التعليم الفلسطينية تستخدم الضغط لمنع الانزلاق نحو المنهاج الإسرائيلي. وحقيقة أن الجامعة العبرية توافق على قبول طلاب حتى استنادا الى علامات الثانوية العامة تسهل الحفاظ على نظام التعليم الفلسطيني. “أيضا الثانوية العامة هي تذكرة دخول الى الجامعة. المشكلة هي أنهم لا يستثمرون بما فيه الكفاية في اللغة العبرية”، قال مدير مدرسة في شرقي القدس.

الحل، حسب رأي المديرين، وحسب رأي أشخاص يتولون مناصب في البلدية، هو بناء “منهاج لبغروت مقدسي”، نظام خاص للبغروت الإسرائيلي الذي يأخذ في الحسبان أحاسيس الفلسطينيين في المدينة. مثلا، منهاج تعليمي خاص للمدنيات والمخصص للسكان وليس للمواطنين. أو دمج منهاج الثانوية العامة للدراسات الإسلامية. “يجب القيام بذلك بحيث يلائم الطرفين، أن يتم أخذ جزء من البغروت وجزء من المنهاج الفلسطيني”، قال مدير آخر. كنان يوافق على أن هذا حل مناسب ويقول إن هذا الحل حتى تمت مناقشته بجدية في البلدية وفي وزارة التعليم خلال فترة، لكنه أهمل بعد أن تبينت الصعوبات البيروقراطية والتعليمية.

“أنا درست الثانوية العامة بسبب العادات والتقاليد. ولم تكن لي معرفة عن أي شيء يسمى بغروت أبدا. في هذه الحالة أنا لا أعرف حقا هل هذا كان خياري أم خيار المجتمع”، قال عبد الصمد (20 سنة)، الطالب في علوم الحاسوب في الجامعة العبرية. “لقد قررت التعلم باللغة العبرية بالصدفة. إلا أنه من أجل التفكير بالمستقبل فإن قرار التعلم باللغة العبرية هو القرار الصحيح”.

حسب أقوال كنان ورؤساء الجهاز فإن التغيير ما يزال في البداية. في السنوات القريبة المقبلة سيتم فتح المزيد من المدارس وسينتقل المزيد من الطلاب الى المنهاج الإسرائيلي. أيضا عدد الطلاب العرب يتوقع أن يزداد. السؤال الذي يحوم فوقنا هو ما هو تأثير كل ذلك بمستقبل المدينة. في هذه الأثناء، عند المدخل الجديد والاحتفالي لمدرسة “الفا” في بيت حنينا يرفرف شعار كبير وبارز باللغة العبرية على خلفية قلة اللافتات بالعربية: “السعادة لا تعني أن لديك ما تريد، بل أن ترضى بما هو لديك”.