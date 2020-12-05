“المنهدسين الزراعيين” تنهي إجراءات فرز أراضي بيرين أبو الزيغان

عمان- الغد- قال نقيب المهندسين الزراعيي، المهندس عبدالهادي الفلاحات، إن النقابة أوشكت على الانتهاء من إجراءات فرز الأراضي لمشروع المهندسين الزراعيين في منطقة بيرين ابو الزيغان ضمن مسؤولية النقابة وجهدها في خدمة منتسبيها؛ حيث تم التوافق على اجراءات البدء بفرز قطع الاراضي وتوزيعها على الزملاء المستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة للفلاحات ونائبه المهندس نهاد العليمي و عضو مجلس فرع الزرقاء المهندس زياد المعايطة و أمين عام النقابة د.أحمد عمرو و المهندس رامي مرار اخيرا.

من جانبه، وأشاد الزواهرة بالنقابات المهنية باعتبارها مؤسسات وطنية تسعى لرعاية منتسبيها مؤكدا الحرص على تعزيز علاقة التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين و العمل باقصى جهد لتوفير أفضل الخدمات لتسهيل كافة إجراءاتها لغايات انجاز وتطوير مشروع الاراضي السكنية الخاصة بمنتسبيها بأفضل المواصفات الفنية.